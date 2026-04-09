59
2 хв

Натуральні фарби для великодніх крашанок — як зробити красиві та яскраві кольори

Великдень наближається, а разом із ним і бажання прикрасити святковий стіл оригінальними, красивими яйцями.

Станіслава Бондаренко
Забудьте про штучні барвники, блогерка Джен Вотсон розповіла, як створити яскраві яйця, за допомогою лише того, що вже є у вашій кухні. Натуральні фарби для яєць стають усе популярнішими серед тих, хто цінує екологічність, здоровий спосіб життя та естетику ручної роботи. З допомогою простих продуктів, як от цибулі, буряку, куркуми, ягід і капусти, можна отримати унікальні відтінки, від насиченого рожевого до глибокого синього, без краплі хімії.

З чого зробити фарбу

Щоб отримати фарбу, знадобляться лише вода та один із цих інгредієнтів:

  • Шкірка червоної цибулі — рожево-червоні відтінки

  • Шкірка жовтої цибулі — теплі оранжеві тони

  • ¼ склянки куркуми — яскравий жовтий

  • Чорниця — синій

  • Сушений гібіскус — лаванда чи індиго

  • Фіолетова капуста — синій для білих яєць і зелений для коричневих

  • 2 склянки тертого буряка — рожевий для білих і бордовий для коричневих

Фарбування

  1. Закип’ятіть 2 склянки води з обраним інгредієнтом та тримайте на маленькому вогні 15–30 хв.

  2. Процідіть рідину.

  3. Додайте 1 ст. л білого оцту на 1 склянку фарби.

  4. Замочіть попередньо відварені яйця, та поставте у холодильник на кілька годин або на ніч.

  5. Дістаньте, висушіть і злегка натріть олією для блиску.

Лайфгак: занурюйте яйця кілька разів, давайте їм висохнути між зануреннями, щоб отримати насиченіший колір.

Натуральне фарбування яєць — не лише про екологію, а й про творчість і задоволення від процесу. Кілька простих інгредієнтів з кухні допоможуть створити справжні мистецькі роботи на вашому великодньому столі. І найголовніше, такі яйця не лише красиві, а й абсолютно безпечні для вживання.

Цього року дозвольте собі грати з кольорами, поєднувати відтінки та створювати яйця, які стануть родзинкою свята.

