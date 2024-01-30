Навіщо кидати часник до унітазу: ви не повірите, але це працює

Прибирання туалетів, звісно, не входить до списку наших улюблених домашніх справ. Але робити це треба регулярно.

Туалет часто є одним із найбрудніших місць у вашій оселі. У ньому ростуть тисячі й тисячі бактерій та грибків. Відкладаючи прибирання, ми робимо їм величезну послугу.

Це може здатися безумством, але є лайфгак, який справді може вам допомогти. Про те, як зубчик часнику допоможе вам підтримувати чистоту в туалеті, розповідає StoryToHear.

Чому часник

Часник – чудодійні природні ліки. Він має дезінфікувальні властивості, а також протизапальну дію. Тому можна ефективно використовувати його для очищення унітазу. Часник містить речовину під назвою аліцин. Це може захистити від бактерій і запобігти появі грибків, і це працює навіть у випадку з унітазом.

Як це працює

Дія часнику в туалеті дуже проста. Помістіть зубок часнику в унітаз на ніч. Чому вночі? Тому що в цей час доби туалетом користуються не часто. Таким чином, часник зможе творити чудеса всю ніч. Вранці вам просто потрібно спустити воду в туалеті. Повторюйте цей трюк із часником приблизно двічі на тиждень, щоб переконатися, що в туалеті немає плісняви та часник діє.

Навіщо кидати часник до унітазу / Фото: Credits

Часник проти жовтих плям

Якщо вас коли-небудь непокоїли жовті плями в туалеті, ви також можете використовувати часник. Ці плями можна легко видалити за допомогою настоянки з часником. Закип'ятіть близько літра води. Тим часом дрібно наріжте три зубки часнику або вичавіть його через прес. Потім додайте в киплячу воду і дайте настоятися близько 20 хвилин. Суміш можна виливати до унітазу. Додаткова порада: ви також можете робити це на ніч, щоб часник знову творив чудеса всю ніч.

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