Навіщо у посудомийку класти кульки з фольги: корисний лайфгак

Хто б міг подумати, що звичайна кухонна фольга може стати незамінним помічником у побуті. На сторінці sudha.lukka поділилися корисним лайфгаком, який точно спростить життя багатьом господиням.

У чому секрет кульок із фольги

Кулька з фольги має кілька унікальних властивостей, які роблять її чудовим помічником під час миття посуду. По-перше, алюмінієва фольга вступає у реакцію з водою та хімічними засобами та створює м'який полірувальний ефект. По-друге, цей лайфгак ідеально працює для очищення металевого посуду, зокрема, ножів, виделок, ложок та інших предметів зі сталі.

Результат вас приємно здивує, навіть якщо ваші столове наряддя раніше виглядали тьмяними чи мали залишки плям, після миття з фольгою вони сяятимуть як нові.

Що робити

Візьміть невеликий шматок алюмінієвої фольги та згорніть його у щільну кульку. Розмір кульки залежить від кількості посуду, але зазвичай вистачає кульки діаметром близько 4-5 см. Покладіть її у відділ для столового наряддя чи в нижній відсік посудомийної машини разом із іншими речами. Використовуйте звичайний режим миття та мийний засіб, який ви застосовуєте зазвичай.

Цей процес допомагає краще видаляти жир, залишки їжі та інші забруднення зі сталевих поверхонь. Окрім того, фольга ефективно запобігає появі іржі на металевих предметах.

Цей лайфгак найкраще підходить для металевого посуду. Для склянок, тарілок чи каструль із тефлоновим або керамічним покриттям краще обмежитись звичайним режимом миття.

Поради:

Використовуйте звичайну алюмінієву фольгу без додаткового покриття.

Переконайтеся, що кулька має гладку поверхню, щоб уникнути подряпин на предметах.

Якщо ви часто користуєтесь цим методом, регулярно оновлюйте фольгу, адже вона поступово зношується.

Кульки з фольги у посудомийці — це простий, недорогий та водночас ефективний спосіб зробити ваш посуд осяяним і чистим без зайвих зусиль.

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