Навіщо вашому саду потрібна мульча із соснової кори: пояснюють садові експерти

Навіщо потрібна мульча, які переваги вона дає і чому мульча з соснової кори підійде не у всіх випадках, розповіли експерти.

Садові експерти Gardening know how стверджують, що органічна мульча для рослин дуже корисна.

Навіщо потрібна мульча

Правильно покладена органічна мульча може принести користь ґрунту та рослинам у багатьох відношеннях:

мульча запобігає підморожуванню коріння рослин взимку;

зберігає прохолоду та вологість ґрунту влітку;

допомагає контролювати бур'яни та ерозію;

допомагає запобігти розбризкуванню ґрунту;

запобігає поширенню хвороб, що передаються через ґрунт.

Переваги мульчі із соснової кори

Існує багато варіантів органічної мульчі, ми обговоримо переваги мульчі із соснової кори.

Мульча із соснової кори виготовляється із подрібненої кори сосен. Проте у деяких випадках в мульчу із соснової кори може бути додана кора інших вічнозелених рослин, таких як ялиця та ялина.

Ця мульча буває подрібненою або у вигляді великих шматків. Яку консистенцію чи текстуру ви оберете, залежить від ваших уподобань та потреб саду. Великі шматки кори розкладаються довше, ніж подрібнена мульча. З переваг мульчі із соснової кори можна назвати наступні:

має тенденцію зберігатися довше, ніж більшість органічних мульч, незалежно від того, сильно вони подрібнені або існують формі великих шматків;

червоно-коричневий колір мульчі із соснової кори тримається довше, ніж інші дерев'яні мульчі, які за рік стають сірими;

мульча із соснової кори особливо корисна для кислолюбних садових рослин;

додає алюміній у ґрунт, сприяючи зростанню зелені та листя.

Недоліки мульчі із соснової кори

Як недоліки мульчі експерти називають такі характеристики:

мульча із соснової кори дуже легка, тому вона не підходить для схилів, оскільки може легко пересуватися вітром та дощем;

шматочки соснової кори мають природну плавучість і плаватимуть в умовах занадто великої кількості води.

Так що, якщо ви ще не замульчували свій сад, майте на увазі, що соснова кора — один із найкращих варіантів, особливо, якщо ви любите рододендрони, гортензії та магнолії.

Читайте також: