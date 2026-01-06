Навіщо обертати килими та як це подовжить їхнє життя: зимовий лайфгак

Навіщо обертати килими та як це подовжить їхнє життя / © Credits

Реклама

За словами видання Martha Stewart, саме зима — найкращий час, щоб дати їм «перезавантаження». Регулярне обертання килимів не лише зберігає їхній вигляд, а й реально подовжує термін служби, без зайвих витрат і складних процедур.

Килим — це не просто елемент інтер’єру. Це інвестиція у затишок, тепло та стиль дому, тож, як будь-яка інвестиція, він потребує догляду.

Регулярне обертання допомагає килиму жити довше та мати кращий вигляд. Оптимально перевертати килими кожні три — шість місяців, а у зонах з активним рухом — навіть частіше.

Реклама

Якщо замислитися, чому це варто робити саме взимку, відповідь буде проста: експерти кажуть, що саме холодний сезон створює максимальне навантаження на килими.

Чому взимку килими страждають найбільше

Більше людей — більше зношування. У холодну пору року ми значно більше часу проводимо вдома. Свята, гості, домашні вечори, усе це змінює траєкторію руху в оселі. Взимку схеми ходіння змінюються та одні й ті самі ділянки килима зношуються швидше. Перевертання допомагає рівномірно розподілити навантаження та запобігти передчасному стиранню ворсу. Сонце, батареї та тепле повітря. Навіть узимку сонячне світло може шкодити, особливо низьке зимове сонце, яке довго «б’є» в одне й те саме місце. До цього додається ще один фактор — опалення. Гаряче повітря з радіаторів і вентиляційних решіток пересушує волокна, через що килим може втрачати колір і ставати ламким. Регулярне обертання дозволяє рівномірно розподілити вплив тепла та світла, зберігати текстуру та відтінок килима. Додатковий бонус — штори, жалюзі чи UV-плівки на вікнах. Меблі та постійний тиск. Дивани, ліжка, комоди — усе це залишає вм’ятини. Якщо килим не рухати, ці сліди можуть стати постійними. Обертання дає ворсу можливість «відпочити» та відновитися. Навіть невелике зміщення меблів на кілька сантиметрів допомагає уникнути чітких зон тиску.

Як перевертати килим

Звільніть простір. Приберіть меблі, вазони та декор з килима. Пропилотяжте з обох боків. Це запобігає тому, щоб пісок і пил «втирався» у волокна під час руху. Ідеальний момент, щоб помити підлогу під килимом. Підіймайте, а не тягніть. Тягнути килим — означає деформувати основу. Краще згорнути його рулоном. Поверніть на 180°. Якщо простір обмежений, достатньо 90°. Розгладьте поверхню. Рухайтеся від центру до країв, прибирайте складки та повітряні «кишені». Перевірте меблі. Переконайтеся, що вони не створюють нових зон тиску.

Перевертання килимів — це той самий маленький домашній ритуал, який має великий ефект. Узимку, коли навантаження на зростає, він стає особливо важливим.

Кілька хвилин раз на сезон допоможуть зберегти колір, форму та текстуру килима на роки вперед, а значить, ваш дім і надалі матиме стильний, доглянутий та по-справжньому затишний вигляд.