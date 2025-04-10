Навіщо садити трави довкола овочів: корисний лайфгак

Навіщо садити трави довкола овочів / © www.credits

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І хоча це може здатися новаторською технікою, насправді цей підхід використовували ще наші бабусі — вони інтуїтивно садили кріп біля моркви, базилік поряд із помідорами та ніколи не забували про чорнобривці.

Сьогодні ідея вирощування овочів поряд із запашними травами знову набуває популярності — і не дарма. Це не лише красиво, а й надзвичайно практично. Якщо зробити все правильно, можна відмовитися від обприскувань, зменшити кількість шкідників і навіть підвищити врожайність — про це розповіли на сторінці Grace Walk Farm.

Що таке супутнє садіння

Супутнє садіння — це принцип поєднання рослин, які позитивно впливають одна на одну, коли ростуть поруч. Одні виділяють аромат, який відлякує шкідників, інші покращують смак сусідніх овочів або живлять ґрунт.

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Цей метод:

зменшує потребу у хімікатах

підтримує здоров’я ґрунту

сприяє біорізноманіттю

покращує ріст овочів

приваблює корисних комах

Які трави варто садити біля овочів і чому

Базилік і помідори

Вважається, що базилік покращує смак томатів і відлякує мошку та білокрилку.

Його сильний аромат маскує запах томатів, який приваблює шкідників.

Чебрець і капуста

Чебрець зменшує кількість капустяної молі та інших комах, які відкладають яйця на капусті.

До того ж він стелиться низько, прикриває ґрунт і зберігає вологу.

М’ята та морква

М’ята допомагає відлякувати морквяну муху, одного з найнебезпечніших шкідників для цього коренеплоду.

Але її краще садити у горщику чи в обмеженому просторі, бо м’ята має властивість агресивно розростатися.

Кріп і буряк

Кріп приваблює сонечок і журчалок, які поїдають тлю — основного ворога багатьох овочів.

Розмарин і морква, капуста, квасоля

Відлякує морквяну муху і капустяного метелика.

Любить сонячне місце та не потребує багато води, тому не буде «конкурентом» для вологи.

Квітковий бар’єр: як вони рятують город

Декоративні на перший погляд рослини можуть бути несподіваними союзниками у боротьбі за здоровий урожай.

Чорнобривці : борються з ґрунтовими шкідниками, зокрема нематодами та відлякують попелицю.

Настурція : працює як рослина-пастка — шкідники обирають її замість капусти або броколі.

Календула: приваблює корисних комах-запилювачів, а її коріння відлякує нематод.

У своєму дописі авторка сторінки розповіла, що після кількох сезонів експериментів вона виявила ефективні поєднання, які повністю замінили хімічні засоби захисту. За її словами, останні п’ять років вона взагалі не використовувала обприскування, навіть органічне — трави та квіти давали раду самостійно. І це підтверджує, що органічний сад — реальність, а не міф.

Поради

Почніть з одного-двох поєднань. Наприклад, посадіть базилік між томатами або чорнобривці вздовж грядок.

Вивчайте та спостерігайте, що працює саме у вашому кліматі та ґрунті, адже все індивідуально.

Город із квітами та ароматними травами має естетичний та живий вигляд, приваблює метеликів і бджіл, дарує неймовірне відчуття гармонії.