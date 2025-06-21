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ТСН у соціальних мережах

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Як правильно вирощувати фіолетовий горошок

Гарно, смачно та просто — це ідеальна рослина для вашого городу чи балкона.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як  правильно вирощувати фіолетовий горошок

Як правильно вирощувати фіолетовий горошок / © Credits

У світі домашнього городництва є рослини, які одночасно і корисні, і декоративні. І саме до таких належить фіолетовий горошок — старовинний сорт ‘Blauwschokker’, який щороку прикрашає грядки британського садівника Джеймі Волтона. Він поділився своїм досвідом та нагадав, що цей горошок не просто смачний, а ще й чарівно красивий.

Унікальність фіолетового горошку

Цей сорт відомий ще з XVII століття — справжній спадковий сорт, перевірений поколіннями. Його особливості:

  • Яскраві рожево-фіолетові квіти, які мають вигляд мов декоративний горошок

  • Фіолетові стручки, подекуди з мармуровим малюнком

  • Яскраво-зелені горошини всередині — солодкі, соковиті та надзвичайно смачні

Це не лише їжа — це естетика, аромат і задоволення в одному.

Як і коли сіяти фіолетовий горошок

  • Фіолетовий горошок, як і більшість бобових, невибагливий. Але, щоб отримати гарний урожай, варто дотримуватись кількох порад:

  • Насіння висівають у відкритий ґрунт навесні — з кінця березня до початку травня (залежно від регіону)

  • Глибина садіння: 3–5 см, відстань між насінинами — 5–7 см, міжряддя — 40 см

  • Обирайте сонячне місце чи півтінь, з добре дренованим ґрунтом

  • Підготуйте опору чи сітку, адже сорт високорослий та може сягати до 150 см у висоту

  • Полив — регулярний, але не надмірний, особливо під час формування стручків

Як і коли збирати врожай

Цей сорт горошку універсальний у використанні:

  • Коли стручки ще молоді, ніжні та без горошин — їх можна смажити, варити чи їсти сирими у салатах

  • На етапі повного дозрівання — стручки роздуваються, всередині — солодкі, яскраві горошини. Ідеально для супів, пюре чи просто як здоровий перекус прямо з грядки.

Збір зазвичай починається через 60–80 днів після посіву.

Як зібрати та зберегти насіння

Цей сорт — ідеальний для тих, хто хоче з року в рік вирощувати свої власні екологічні бобові. Насіння легко зібрати:

  1. Залиште декілька стручків на рослині до повного висихання

  2. Зберіть, коли вони стануть хрусткими

  3. Витрусіть насіння, підсушіть кілька днів

  4. Зберігайте у паперовому пакетику чи конверті, у сухому місці

До речі, насіння з кожним роком пристосовується до умов вашого саду та стає ще витривалішим.

Фіолетовий горошок — це не просто городня рослина, це витвір природи, який дарує естетичне задоволення, здоров’я та усвідомлене землеробство.

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