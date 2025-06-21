Як правильно вирощувати фіолетовий горошок / © Credits

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У світі домашнього городництва є рослини, які одночасно і корисні, і декоративні. І саме до таких належить фіолетовий горошок — старовинний сорт ‘Blauwschokker’, який щороку прикрашає грядки британського садівника Джеймі Волтона. Він поділився своїм досвідом та нагадав, що цей горошок не просто смачний, а ще й чарівно красивий.

Унікальність фіолетового горошку

Цей сорт відомий ще з XVII століття — справжній спадковий сорт, перевірений поколіннями. Його особливості:

Яскраві рожево-фіолетові квіти, які мають вигляд мов декоративний горошок

Фіолетові стручки, подекуди з мармуровим малюнком

Яскраво-зелені горошини всередині — солодкі, соковиті та надзвичайно смачні

Це не лише їжа — це естетика, аромат і задоволення в одному.

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Як і коли сіяти фіолетовий горошок

Фіолетовий горошок, як і більшість бобових, невибагливий. Але, щоб отримати гарний урожай, варто дотримуватись кількох порад:

Насіння висівають у відкритий ґрунт навесні — з кінця березня до початку травня (залежно від регіону)

Глибина садіння: 3–5 см, відстань між насінинами — 5–7 см, міжряддя — 40 см

Обирайте сонячне місце чи півтінь, з добре дренованим ґрунтом

Підготуйте опору чи сітку, адже сорт високорослий та може сягати до 150 см у висоту

Полив — регулярний, але не надмірний, особливо під час формування стручків

Як і коли збирати врожай

Цей сорт горошку універсальний у використанні:

Коли стручки ще молоді, ніжні та без горошин — їх можна смажити, варити чи їсти сирими у салатах

На етапі повного дозрівання — стручки роздуваються, всередині — солодкі, яскраві горошини. Ідеально для супів, пюре чи просто як здоровий перекус прямо з грядки.

Збір зазвичай починається через 60–80 днів після посіву.

Як зібрати та зберегти насіння

Цей сорт — ідеальний для тих, хто хоче з року в рік вирощувати свої власні екологічні бобові. Насіння легко зібрати:

Залиште декілька стручків на рослині до повного висихання Зберіть, коли вони стануть хрусткими Витрусіть насіння, підсушіть кілька днів Зберігайте у паперовому пакетику чи конверті, у сухому місці

До речі, насіння з кожним роком пристосовується до умов вашого саду та стає ще витривалішим.

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Фіолетовий горошок — це не просто городня рослина, це витвір природи, який дарує естетичне задоволення, здоров’я та усвідомлене землеробство.