- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 15
- Час на прочитання
- 2 хв
Як правильно вирощувати фіолетовий горошок
Гарно, смачно та просто — це ідеальна рослина для вашого городу чи балкона.
У світі домашнього городництва є рослини, які одночасно і корисні, і декоративні. І саме до таких належить фіолетовий горошок — старовинний сорт ‘Blauwschokker’, який щороку прикрашає грядки британського садівника Джеймі Волтона. Він поділився своїм досвідом та нагадав, що цей горошок не просто смачний, а ще й чарівно красивий.
Унікальність фіолетового горошку
Цей сорт відомий ще з XVII століття — справжній спадковий сорт, перевірений поколіннями. Його особливості:
Яскраві рожево-фіолетові квіти, які мають вигляд мов декоративний горошок
Фіолетові стручки, подекуди з мармуровим малюнком
Яскраво-зелені горошини всередині — солодкі, соковиті та надзвичайно смачні
Це не лише їжа — це естетика, аромат і задоволення в одному.
Як і коли сіяти фіолетовий горошок
Фіолетовий горошок, як і більшість бобових, невибагливий. Але, щоб отримати гарний урожай, варто дотримуватись кількох порад:
Насіння висівають у відкритий ґрунт навесні — з кінця березня до початку травня (залежно від регіону)
Глибина садіння: 3–5 см, відстань між насінинами — 5–7 см, міжряддя — 40 см
Обирайте сонячне місце чи півтінь, з добре дренованим ґрунтом
Підготуйте опору чи сітку, адже сорт високорослий та може сягати до 150 см у висоту
Полив — регулярний, але не надмірний, особливо під час формування стручків
Як і коли збирати врожай
Цей сорт горошку універсальний у використанні:
Коли стручки ще молоді, ніжні та без горошин — їх можна смажити, варити чи їсти сирими у салатах
На етапі повного дозрівання — стручки роздуваються, всередині — солодкі, яскраві горошини. Ідеально для супів, пюре чи просто як здоровий перекус прямо з грядки.
Збір зазвичай починається через 60–80 днів після посіву.
Як зібрати та зберегти насіння
Цей сорт — ідеальний для тих, хто хоче з року в рік вирощувати свої власні екологічні бобові. Насіння легко зібрати:
Залиште декілька стручків на рослині до повного висихання
Зберіть, коли вони стануть хрусткими
Витрусіть насіння, підсушіть кілька днів
Зберігайте у паперовому пакетику чи конверті, у сухому місці
До речі, насіння з кожним роком пристосовується до умов вашого саду та стає ще витривалішим.
Фіолетовий горошок — це не просто городня рослина, це витвір природи, який дарує естетичне задоволення, здоров’я та усвідомлене землеробство.