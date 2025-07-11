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Навіщо замочувати та правильно сушити часник після збирання: корисні поради
Часник — не лише кулінарна зірка, а й справжній природний антибіотик, без якого не обходиться жодна господиня.
Якщо ви вирощуєте часник на дачі чи у саду, важливо не лише вчасно зібрати врожай, а й правильно обробити та зберегти його, щоб він не зіпсувався протягом кількох тижнів, про це розповів садівник Philip Longo.
Викопування часнику
Ідеальний момент для збирання — коли нижні 3–4 листки вже підсохли, а верхні залишаються зеленими. Якщо перетримати часник у землі — він може розтріскатися, почати гнити чи прорости.
Порада: викопуйте часник лопатою чи вилами, обережно підчіплюйте, а не витягуйте за стебло — це може пошкодити голівку.
Замочування після викопування
Замочування — це не обов’язковий, але корисний етап, якщо:
Ґрунт був глинистим або налипнув на голівки.
Ви хочете легше прибрати бруд і не травмувати лусочку.
Як правильно замочити часник:
Обережно очистьте основний шар ґрунту руками чи м’якою щіткою.
Замочіть голівки на 20–30 хв у прохолодній воді з додаванням слабкого розчину марганцівки чи соди.
Просушіть часник на повітрі кілька годин, перед тим як почати етап висушування.
Важливо: не замочуйте часник довше години — це може призвести до загнивання.
Сушіння — найважливіший етап
Правильне «витримування» часнику після збирання — це ключ до збереження смаку, аромату та довготривалого зберігання до року. Саме у цей період формуються остаточні смакові якості, а зайва волога випаровується з внутрішніх шарів.
Етапи сушіння:
Очищення: зніміть 1 верхній шар шкірки (якщо він забруднений), так ви приберете зайвий бруд.
Обрізання листя: можна обрізати листя, залишити 6–8 см стебла, це зменшить ризик розвитку грибків.
Розміщення: зв’яжіть часник у пучки по 3–5 штук або розкладіть в один шар на решітці.
Сушіть у добре вентильованому приміщенні, у тіні, за температури 15–26°C.
Тривалість сушіння: від 2 до 4 тижнів, доки шкірка не стане повністю сухою, хрумкою на дотик.
Якщо повітря у приміщенні застійне, використовуйте вентилятор або залишайте відчинені вікна.
Зберігання часнику
Після просушування часник готовий до тривалого зберігання. Щоб не втратити жодної голівки:
Температура: +5 — +10°C.
Вологість: 50–60%.
Темрява та провітрюваність: обов’язкові
Ідеальні місця: підвал, суха комора, кухонна шафка, холодильник (у полотняному мішечку).
Не зберігайте часник у пластикових пакетах, він «задихається» та швидко псується.
Залиште кілька найбільших і найміцніших головок для садіння восени. Це запорука щорічного врожаю без додаткових витрат.
Зв’язуйте висушений часник у коси чи пучки та підвішуйте їх на кухні, це і красиво, і практично. Свіжий часник — завжди під рукою.