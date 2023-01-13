Найбрудніше місце в оселі: де воно і як його почистити

Якщо ви думаєте, що найбрудніше місце вашої оселі – це туалет, то ви дуже помиляєтеся.

Видання Еxpress.co.uk стверджує, що сидіння унітазу приблизно увосьмеро чистіше, ніж дверна ручка ванної кімнати. Саме вона є найбруднішим місцем у будинку. За нею йдуть ручки кухонних шаф.

Згідно з дослідженням, внутрішні дверні ручки ванних кімнат є найбруднішими предметами: в середньому на один квадратний см поверхні припадає 93 колонії бактерій. На ручках кухонних шаф колоній бактерій більше, ніж у туалеті, вчетверо.

Подумайте, як часто ви залишаєте без уваги ручки дверей та шаф під час прибирання. Експерти рекомендують чистити їх не рідше, ніж один раз на тиждень, та мало хто робить це регулярно.

А варто було б, тому що дверні ручки та ручки шаф – чудове місце для розмноження бактерій, мікроби там живуть набагато довше, ніж на інших поверхнях. Бактерії та мікроби, як-от сальмонела, Covid-19 та MRSA, можуть виживати на ручках протягом кількох годин, днів і навіть тижнів.

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Крім того, що ці поверхні потрібно регулярно чистити, дуже важливо робити це правильно. Ось кілька способів очищення ваших ручок, які будуть ефективними у знищенні бруду й мікробів.

Спиртовий спрей

Якщо ви поспішаєте, швидке розпилення цього засобу допоможе вбити більшість мікробів. Просто протріть ручку вологою ганчіркою і побризкайте знезаражувальним засобом.

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Тепла мильна вода

Експерти з прибирання вважають, що тепла мильна вода забезпечує найбільш ретельне очищення. Просто замочіть ганчірку в мисці з теплою водою та засобом для миття посуду та, відтиснувши її, протріть нею ручки.

Чиста тканина та віск

Після миття мильною водою витріть всю ручку чистою сухою тканиною, а потім іншою нанесіть на неї трохи воску, щоб вона стала блискучою.

Борошно, сіль та оцет

Якщо ваші ручки зроблені з міді, латуні чи олова, експерт із клінінгу запропонував використати трохи іншу техніку.

Зробіть пасту, використовуючи столову ложку борошна, солі й оцту, увітріть її в ручки, залиште на кілька хвилин, а потім видаліть гарячою мильною водою. Використовуйте дуже м'яку тканину, щоб обережно відполірувати ручки до блиску.

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