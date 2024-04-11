Найкраще добриво: як використовувати кавову гущу на газоні

Те, що у вашій чашці кави міститься прекрасне добриво для домашніх рослин, факт практично загальновідомий, але, виявляється, кавову гущу можна використовувати і для газонної трави.

Чим корисна кавова гуща для газонів і як правильно її використовувати розповідає Gardeningk now how.

Чим кавова гуща корисна для газонів

Не кофеїн стимулює здорове зростання трави, а азот, фосфор та мікроелементи, що містяться в кавовій гущі. Ці поживні речовини вивільняються повільно, що є великою перевагою порівняно зі швидкодійними синтетичними добривами. Поживні речовини в кавовій гущі повільно розщеплюються, що дозволяє газону мати більш тривалий період для їх поглинання, забезпечуючи міцність на довгий час.

Використання кавової гущі як добрива для газону також корисне для хробаків. Вони люблять каву майже так само, як і ми. Дощові черв'яки поїдають землю і натомість аерують газон своїми відходами, що розпушує ґрунт (аерує) і сприяє корисній мікробній активності, додатково стимулюючи зростання газону.

Як використовувати кавову гущу на газоні / Фото: Credits

Переваги використання кавової гущі як добрива газону

Неправильне застосування синтетичних добрив часто призводить до опіків газону, а також забруднення води через стічні води. Використання кавової гущі як добрива — це екологічно чистий метод догляду за газоном, і він не потребує коштів.

Як застосовувати кавову гущу на газонах

Для дуже ледачих садівників є рекомендація просто викинути каву на газон і дозволити дощовим черв'якам закопати її в ґрунт.

Не дозволяйте кавовій гущі повністю закривати гілочки трави. Злегка згребіть чи підметіть її, щоб на ній не залишалося великих куп. Повторно вносити добрива для газону з кавової гущі слід щомісяця чи два, щоб він став густим та зеленим.

Де взяти кавову гущу

Якщо у вас вдома є кавова машина, то збирати кавову гущу вам буде нескладно. Найкраще встановити невелику ємність на батареї, щоб гуща після використання добре просихала, і потім, вже суху, збирати у великий пакет чи коробку.

Також ви можете попросити каву в кафе або ресторані. Як правило, заклади йдуть назустріч садівникам, які надають перевагу органічним добривам над хімікатами.

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