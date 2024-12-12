Найкращі 27 способів корисного використання оцту в домашньому господарстві

Звичайна пляшка білого оцту може стати вашим головним союзником у догляді за домом: усувати запахи, дезінфікувати поверхні та виконувати безліч інших завдань.
Видання Martha Stewart розповіло, що оцет — це багатофункціональний засіб для чищення, який підійде для прання білизни, миття вікон, видалення шкідників і навіть відбілювання. І все це без агресивних хімічних речовин.
Оцет — ефективний мийний засіб завдяки своїй кислотності (pH 2,4), яка дозволяє розщеплювати мінеральні відкладення та плями. У розбавленому вигляді він є безпечним і екологічно чистим очисником.
Однак важливо знати, для яких поверхонь і речей оцет підходить, а для яких — ні. Наприклад, оцет чудово очищує стільниці, скляний посуд, душові лійки та унітази. Проте уникайте його застосування на поверхнях з натурального каменю, дерев’яних підлогах, алюмінієвому посуді, делікатних ювелірних виробах та електроніці.
Що ніколи не можна змішувати з оцтом
Оцет може вступати у небезпечні хімічні реакції з деякими іншими засобами для чищення. Ніколи не змішуйте оцет з:
- Відбілювачем (утворюється токсичний хлорний газ);
- Аміаком (утворюються шкідливі пари);
- Перекисом водню (утворюється пероцтова кислота);
- Харчовою содою у закритій тарі (контейнер може вибухнути).
Як використовувати оцет вдома
- Дезодорування кімнати. Для нейтралізації неприємних запахів залиште тарілку з ½ склянки білого оцту у кімнаті. Дочекайтеся, поки запахи зникнуть.
- Розчинення іржі. Замочіть невеликі предмети у мисці з оцтом на ніч. Великі поверхні полийте оцтом, залиште настоятися, а потім потріть.
- Збереження яскравості кольорів. Додайте ½ склянки розведеного білого оцту до білизни під час останнього полоскання. Це допоможе усунути плями, запахи та цвіль.
- Відбілювання білизни. Замініть відбілювач оцтом — додайте ½ склянки оцту до циклу прання, щоб повернути білизні її первісний стан.
- Очищення кранів. Змочіть паперовий рушник оцтом і обгорніть ним кран. Через годину зніміть рушник і протріть поверхню.
- Очищення вікон та дзеркал. Використовуйте розчин оцту та води (1:1). Нанесіть суміш на мікрофіброву тканину та протирайте поверхню у формі літери "S".
- Очищення кавоварки. Змішайте рівні частини оцту та води, пропустіть суміш через кавоварку та ретельно промийте.
- Дезодорування сміттєвих баків. Протріть внутрішню частину бака сумішшю оцту та води. Добре промийте та висушіть.
- Видалення плям від жорсткої води. Нанесіть оцет на тканину та протріть скляні поверхні, щоб усунути накопичення кальцію та магнію.
- Видалення плям від кави та чаю. Наповніть кухоль оцтом і гарячою водою, дайте настоятися 10 хвилин, а потім потріть.
- Видалення цвілі. Нанесіть оцет на плитку чи шторки у ванній, залиште на деякий час, потріть і змийте.
- Прочищення каналізації. Насипте харчову соду, залийте оцтом, дайте суміші зашипіти, а потім промийте гарячою водою.
- Пом’якшення тканин. Додайте ½ склянки оцту під час циклу полоскання, щоб зробити одяг м’яким і усунути залишки мийних засобів.
- Видалення наклейок. Змочіть наклейку оцтом, а потім обережно зніміть.
- Очищення душової лійки. Наповніть пластиковий пакет оцтом і закріпіть його навколо душової лійки гумкою. Залиште на кілька годин.
- Нейтралізація запахів домашніх тварин. Промокніть уражену ділянку, а потім очистьте сумішшю оцту та води.
- Очищення посудомийної машини. Запустіть порожню машину з чашкою оцту для видалення запахів і мінеральних відкладень.
- Очищення пральної машини. Запустіть порожню машину з 1 склянкою оцту.
- Універсальний засіб для чищення. Змішайте ½ склянки оцту з 4 склянками теплої води. Використовуйте для очищення поверхонь.
- Очищення підлоги. Для миття плитки змішайте ½ склянки оцту з 3 л води.
- Відлякування шкідників. Розпиліть розчин оцту і води (1:1) у місцях, де збираються мурахи.
- Чистка нержавійної сталі. Нанесіть оцет на тканину з мікрофібри, протріть поверхню за напрямком текстури.
- Знищення бур’янів. Змішайте 1 склянку солі, 3 л оцту та 1 ст. л засобу для миття посуду. Розпиліть на бур’яни.
- Чистка дитячих іграшок для ванни. Замочіть іграшки у воді з оцтом (1/2 склянки оцту на 3 л води).
- Полірування срібла. Змочіть мікрофіброву тканину в оцті, протріть срібло, а потім промийте та висушіть.
- Відлякування плодових мушок. Наповніть миску оцтом, накрийте поліетиленовою плівкою з дірками. Мушки потраплять у пастку.
- Очищення унітаза. Посипте унітаз лимонною кислотою і харчовою содою, додайте оцет, потріть щіткою.
Оцет — універсальний, доступний та екологічний засіб, який стане вашим незамінним помічником вдома. Користуйтеся цими порадами, щоб зробити свій дім чистішим і комфортнішим, не витрачаючи зайвих коштів і зусиль.
Ми також писали про речі, які не можна чистити та мити оцтом.
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