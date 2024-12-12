Найкращі 27 способів корисного використання оцту в домашньому господарстві

Звичайна пляшка білого оцту може стати вашим головним союзником у догляді за домом: усувати запахи, дезінфікувати поверхні та виконувати безліч інших завдань.

Видання Martha Stewart розповіло, що оцет — це багатофункціональний засіб для чищення, який підійде для прання білизни, миття вікон, видалення шкідників і навіть відбілювання. І все це без агресивних хімічних речовин.

Оцет — ефективний мийний засіб завдяки своїй кислотності (pH 2,4), яка дозволяє розщеплювати мінеральні відкладення та плями. У розбавленому вигляді він є безпечним і екологічно чистим очисником.

Однак важливо знати, для яких поверхонь і речей оцет підходить, а для яких — ні. Наприклад, оцет чудово очищує стільниці, скляний посуд, душові лійки та унітази. Проте уникайте його застосування на поверхнях з натурального каменю, дерев’яних підлогах, алюмінієвому посуді, делікатних ювелірних виробах та електроніці.

Що ніколи не можна змішувати з оцтом

Оцет може вступати у небезпечні хімічні реакції з деякими іншими засобами для чищення. Ніколи не змішуйте оцет з:

Відбілювачем (утворюється токсичний хлорний газ);

Аміаком (утворюються шкідливі пари);

Перекисом водню (утворюється пероцтова кислота);

Харчовою содою у закритій тарі (контейнер може вибухнути).

Як використовувати оцет вдома

Дезодорування кімнати. Для нейтралізації неприємних запахів залиште тарілку з ½ склянки білого оцту у кімнаті. Дочекайтеся, поки запахи зникнуть. Розчинення іржі. Замочіть невеликі предмети у мисці з оцтом на ніч. Великі поверхні полийте оцтом, залиште настоятися, а потім потріть. Збереження яскравості кольорів. Додайте ½ склянки розведеного білого оцту до білизни під час останнього полоскання. Це допоможе усунути плями, запахи та цвіль. Відбілювання білизни. Замініть відбілювач оцтом — додайте ½ склянки оцту до циклу прання, щоб повернути білизні її первісний стан. Очищення кранів. Змочіть паперовий рушник оцтом і обгорніть ним кран. Через годину зніміть рушник і протріть поверхню. Очищення вікон та дзеркал. Використовуйте розчин оцту та води (1:1). Нанесіть суміш на мікрофіброву тканину та протирайте поверхню у формі літери "S". Очищення кавоварки. Змішайте рівні частини оцту та води, пропустіть суміш через кавоварку та ретельно промийте. Дезодорування сміттєвих баків. Протріть внутрішню частину бака сумішшю оцту та води. Добре промийте та висушіть. Видалення плям від жорсткої води. Нанесіть оцет на тканину та протріть скляні поверхні, щоб усунути накопичення кальцію та магнію. Видалення плям від кави та чаю. Наповніть кухоль оцтом і гарячою водою, дайте настоятися 10 хвилин, а потім потріть. Видалення цвілі. Нанесіть оцет на плитку чи шторки у ванній, залиште на деякий час, потріть і змийте. Прочищення каналізації. Насипте харчову соду, залийте оцтом, дайте суміші зашипіти, а потім промийте гарячою водою. Пом’якшення тканин. Додайте ½ склянки оцту під час циклу полоскання, щоб зробити одяг м’яким і усунути залишки мийних засобів. Видалення наклейок. Змочіть наклейку оцтом, а потім обережно зніміть. Очищення душової лійки. Наповніть пластиковий пакет оцтом і закріпіть його навколо душової лійки гумкою. Залиште на кілька годин. Нейтралізація запахів домашніх тварин. Промокніть уражену ділянку, а потім очистьте сумішшю оцту та води. Очищення посудомийної машини. Запустіть порожню машину з чашкою оцту для видалення запахів і мінеральних відкладень. Очищення пральної машини. Запустіть порожню машину з 1 склянкою оцту. Універсальний засіб для чищення. Змішайте ½ склянки оцту з 4 склянками теплої води. Використовуйте для очищення поверхонь. Очищення підлоги. Для миття плитки змішайте ½ склянки оцту з 3 л води. Відлякування шкідників. Розпиліть розчин оцту і води (1:1) у місцях, де збираються мурахи. Чистка нержавійної сталі. Нанесіть оцет на тканину з мікрофібри, протріть поверхню за напрямком текстури. Знищення бур’янів. Змішайте 1 склянку солі, 3 л оцту та 1 ст. л засобу для миття посуду. Розпиліть на бур’яни. Чистка дитячих іграшок для ванни. Замочіть іграшки у воді з оцтом (1/2 склянки оцту на 3 л води). Полірування срібла. Змочіть мікрофіброву тканину в оцті, протріть срібло, а потім промийте та висушіть. Відлякування плодових мушок. Наповніть миску оцтом, накрийте поліетиленовою плівкою з дірками. Мушки потраплять у пастку. Очищення унітаза. Посипте унітаз лимонною кислотою і харчовою содою, додайте оцет, потріть щіткою.

Оцет — універсальний, доступний та екологічний засіб, який стане вашим незамінним помічником вдома. Користуйтеся цими порадами, щоб зробити свій дім чистішим і комфортнішим, не витрачаючи зайвих коштів і зусиль.

Ми також писали про речі, які не можна чистити та мити оцтом.

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