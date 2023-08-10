Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа: експерти назвали 10 видів

Час цвітіння є одним із найважливіших чинників, який береться до уваги під час планування квітника. Деякі рослини цвітуть протягом усього вегетаційного періоду, інші види радують нас лише кілька місяців чи навіть тижнів.

Садіння пізніх літніх квітів – це надійний спосіб розфарбувати яскравими кольорами свій сад до перших осінніх заморозків.

Gardening Know How назвав 10 найкращих однорічників і багаторічників, які квітнуть наприкінці літа.

Айстра

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Айстра / Фото: Credits

Декілька видів айстр починають цвісти наприкінці літа. Ця рослина квітне від серпня до осені, і вона дуже приваблива для запилювачів і корисних комах. Квіти багаторічної айстри найчастіше зустрічаються у відтінках білого, лавандового й темно-синього.

Целозія

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Целозія / Фото: Credits

Целозія цінується, зокрема, і як квітка для букетів, вона довго живе в саду, але і зрізана, також досить добре стоїть, не в'яне і довго тішить око в композиції. Рослини целозії сильно розрізняються за розміром квітки, її формою і кольором.

Кореопсис

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Кореопсис / Фото: Credits

Більшість багаторічних видів кореопсису квітнуть від серпня до перших заморозків. Кореопсис добре пристосований для вирощування в садах із польовими квітами. Він також буде виключно добре зростати в регіонах, які зазнають тривалих періодів спеки, посухи та/або страждають від поганої родючості ґрунту.

Жоржина

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Жоржина / Фото: Credits

Завдяки наявності тисяч сортів жоржини дуже цінуються серед квітникарів. Великі кущі, вкриті квітами, надійно зарекомендували себе вельми привабливими для запилювачів пізнього сезону як цінне джерело нектару й пилку.

Золотарник

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Золотарник / Фото: Credits

Золотарник відомий своїм яскраво-жовтим кольором. Крім здатності залучати метеликів, легкість зростання рослини робить її непоганим вибором для природних ландшафтів.

Японська анемона

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Японська анемона / Фото: Credits

Японська анемона має маленькі, схожі на маргаритки квіти на дротяних стеблах. Вони бувають білого кольору й різних відтінків рожево-фіолетового.

Рудбекія

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Рудбекія / Фото: Credits

Однорічні й багаторічні квіти рудбекії – гарний вибір для осіннього цвітіння в більшості зон вирощування. Жовтого, помаранчевого, бордового та коричневого кольорів, вони можуть створити чудову атмосферу на осінніх клумбах.

Соняшник

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Соняшник / Фото: Credits

Соняшники є головними квітами осіннього саду. Яскраві жовті квіти змінюються великими насіннєвими головками. Насіння соняшника особливо привабливе для птахів, які годуються в саду від осені до початку зими.

Титонія

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Титонія / Фото: Credits

Декоративні рослини титонії є беззаперечними фаворитами серед осінніх медоносних бджіл і метеликів-монархів. Кожна рослина легко росте навіть у зовсім не ідеальних умовах. Ті, хто вирощує титонію вперше, можуть чекати на безліч насичених помаранчевих квітів.

Цинія

Найкращі рослини, які квітнуть пізнього літа. Цинія / Фото: Credits

Ще одна класична садова рослина – цинія. Вона даватиме гарні квіти до настання перших заморозків. Оскільки цинія має широкий діапазон кольорів, ці рослини часто є додатковими компонентами бордюрів або квітників.

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