Найкраще місце для зберігання побутової хімії: корисні поради / © Credits

Реклама

Видання Martha Stewart поділилися порадами, як найкраще зберігати побутову хімію, щоб ваш дім залишався чистим, здоровим і безпечним. Побутова хімія може містити леткі органічні сполуки (ЛОС), які виділяються у повітря навіть за умов зберігання. Вдихання таких парів може негативно впливати на здоров’я, особливо дітей та людей з чутливою дихальною системою. Правильна організація засобів — це не тільки про комфорт, а й про безпеку.

Уникайте зберігання на підлозі — особливо якщо у вас є діти

Якщо у вашому домі є діти чи домашні тварини, критично важливо тримати засоби для чищення вище рівня підлоги. Ідеальні варіанти:

Високі полиці у пральні чи підсобному приміщенні.

Закриті шафи з блокуванням.

Настінні органайзери.

Це значно знижує ризик випадкового контакту чи отруєння.

Реклама

Найбезпечніше місце — гараж або окреме підсобне приміщення

Найкраще зберігати побутову хімію поза житловими приміщеннями. Наприклад:

Гараж із хорошою вентиляцією.

Комірчина біля вхідних дверей.

Окрема шафа у коридорі чи на балконі.

Це дозволяє знизити концентрацію хімічних парів у повітрі житлових кімнат.

Уникайте вологих місць — таких як ванна кімната

Більшість засобів для чищення повинні зберігатися у прохолодному, сухому місці. Висока вологість у ванній кімнаті може спричинити:

Реакцію між компонентами.

Корозію упаковки.

Появу плісняви у місцях зберігання.

Під раковиною — можна, але з обережністю

Місце під кухонною раковиною — найпоширеніше для зберігання мийних засобів. Якщо ви його використовуєте:

Реклама

Переконайтеся, що воно сухе.

Встановіть замок, якщо вдома є діти.

Розмістіть засоби у герметичних пластикових контейнерах або використайте органайзери для зручного доступу.

Сортуйте засоби за призначенням та використовуйте прозорі контейнери

Організація — ключ до ефективного прибирання. Рекомендовано розділити хімію на категорії:

Для кухні.

Для ванної кімнати.

Для підлоги.

Для скла та дзеркал.

Зберігайте кожну групу у прозорих, підписаних контейнерах. Це не лише зручно, а й знижує ризик випадкового змішування несумісних засобів.

Виділіть окрему шафу чи тумбу

Якщо у вас обмежений простір, спробуйте знайти хоча б одну невелику шафу, виключно для засобів для чищення. Ідеально, якщо вона:

Розміщена якомога далі від їжі та косметики.

Має полиці різної висоти.

Добре вентильована.

Зберігайте великі речі разом

Пилотяги, віники, швабри та відра краще зберігати в одному місці:

Реклама

У комірчині біля пральні.

У високій шафі з настінними кріпленнями.

У шафі з місцем над дверима.

Це дозволить швидко отримати доступ до всього необхідного для прибирання без безладу.

Термін придатності має значення

Багато хто не знає, але у засобів для чищення також є термін придатності. Після його закінчення засіб:

Може втратити ефективність.

Потенційно створити небезпечні хімічні реакції.

Корисна порада: один раз на сезон проведіть ревізію всіх своїх засобів — так ви не лише уникнете безладу, а й не пропустите важливих термінів придатності.

Гарна організація засобів для чищення — це не лише зручно, а й турбота про здоров’я вашої родини. Знайдіть для них окреме місце, подбайте про безпеку дітей, слідкуйте за вологістю та температурою і ви з легкістю зробите прибирання швидким, безпечним і приємним процесом.

Реклама