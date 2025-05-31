Найкращі 13 продуктів, які майже ніколи не псуються: секрети зберігання та безпечного вживання / © Credits

Згідно з інформацією видання Real Simple, існує цілий перелік продуктів, які практично не мають терміну придатності, якщо зберігати їх правильно. Це не тільки зручно, а й допомагає зменшити харчові відходи, які щороку завдають економіці великих збитків.

Вода у пляшках. Невідкрита бутельована вода може зберігатися роками, хоча смакові якості можуть змінитися залежно від умов зберігання. Тримайте її у темному, прохолодному місці, якомога далі від сонця та запахів.

Цукор. Білий, коричневий чи пудра — цукор не псується, якщо його зберігати сухим і у герметичному контейнері. Основна загроза — волога, яка може спричинити утворення грудок або плісняви.

Консерви з низьким вмістом кислот. М’ясо, овочі, супи, квасоля у консерві можуть зберігатися до 5 років. Головне — уникати банок, які роздулись, проржавіли чи мають глибокі вм’ятини.

Соєвий соус. В нерозкритому вигляді соус зберігається понад 3 роки. Після відкриття — тримайте у холодильнику, де він збереже якість майже стільки ж часу.

Рис і макарони. Білий рис і макарони зберігаються щонайменше 2 роки. Для тривалішого зберігання — перекладіть у герметичні ємності.

Сушені боби. Чорна, червона квасоля, сочевиця чи нут можуть зберігатися понад 2 роки. З часом можуть довше варитися, але не втратять поживні властивості.

Мед. Мед не псується. Він може кристалізуватися, але легко повертається до рідкого стану після легкого нагрівання. Тримайте у щільно закритій банці у темному місці.

Ріпакова олія. Невідкрита пляшка може зберігатися до 2 років у прохолодному сухому місці. Після відкриття краще зберігати у холодильнику.

Сухофрукти. Зберігаються до 2 років у герметичних упаковках. Щоб продовжити термін, можна зберігати у морозильній камері.

Чайні пакетики. У герметичній упаковці — до 3 років. Після відкриття вжити за 18 місяців і зберігати у сухому прохолодному місці.

Насіння чіа та конопель. Містять корисні жири, тому краще зберігати у холодильнику чи морозильній камері. У герметичному посуді чіа може зберігатися до року, коноплі — трохи менше.

Вівсянка. Тримається до 2 років. Зберігати у сухому герметичному контейнері.