Найкращі компаньйони для походів: 8 порід собак, які допоможуть вам вести активний спосіб життя

Піші прогулянки — це чудові фізичні вправи як для вас, так і для вашого улюбленця, а взяти з собою пухнастого друга — чудовий спосіб залишатися мотивованими та залученими під час походу. Крім того, досить мило бачити, як ваш любий пес зупиняється і вдихає всі ці захопливі запахи природи.

Однак хоча для всіх собак корисні фізичні навантаження та перебування на свіжому повітрі, деякі породи краще за інших пристосовані до вимог походу.

GoodHousekeeping проконсультувалися з кінологом, щоб визначити вісім порід собак, які мають ідеальне поєднання витривалості, спритності та любові до активного відпочинку на природі, що робить їх ідеальними супутниками для прогулянок.

Перш ніж вирушати в похід, завжди пам’ятайте, що безпека — понад усе. Візьміть із собою бальзам для лап і запас води та не забудьте тримати улюбленця на повідці, а також оновіть його мікрочип, перш ніж вирушати в дорогу.

Лабрадор-ретривер

Лабрадори обожнюють любити і коли люблять їх, що робить їх ідеальними домашніми тваринами для походів. Вони будуть привітними до всіх, кого ви зустрінете на шляху. Ці собаки також отримують задоволення від фізичних навантажень: вони люблять плавати, лазити та приносити предмети — все це чудово підходить для розваг на свіжому повітрі.

Доберман-пінчер

Якщо ви шукаєте собаку, який забезпечить вашу безпеку в поході, оберіть добермана-пінчера — одну з найвіданіших порід-охоронців. Ці безстрашні клубки енергії обожнюють працювати та тренуватися і стануть особливо чудовим вибором для нічних походів з наметами.

Веймаранер

Енергійні веймаранери обожнюють розумове навантаження, тому вирушайте з ними на прогулянку стежкою з різноманітними ландшафтами та потенційною нешкідливою дикою природою, за якою вони можуть спостерігати здалеку. Але будьте готові мати приятеля, який притискатиметься до вас під час будь-яких перерв. Хоча ці собаки грайливі, їх також вважають «собаками-липучками».

Австралійська вівчарка

Австралійським вівчаркам переважно потрібно бути на вулиці. Їх вивели як собак для ранчо. Ця пастуша порода народжена, щоб рухатися разом із вами, і її витривалість просто вражає. Вони отримують задоволення від тривалих прогулянок і складних піших походів. Австралійські собаки — ідеальні для того, щоб ваша родина була в русі.

Вижла

Не дозволяйте лагідній, люблячій вдачі вижли ввести вас в оману — ці собаки обожнюють фізичні навантаження і витривалість. Вони дуже розумні, пильні та чудово тримаються поруч з вами під час тривалих піших прогулянок. Вижли також обожгюють бігати риссю, тому беріть їх із собою на пробіжку або велосипедну прогулянку.

Пудель

Ви можете вважати пуделя пухнастим і вишуканим другом, але пам’ятайте, що це також стрункі атлети, яким потрібні як розумові, так і фізичні навантаження. Вони можуть триматися поруч з вами та уникати інших собак на стежці, що є перевагою для тих, хто прагне більш медитативних походів замість звичайних соціальних зупинок уздовж стежки.

Бернський зенненгунд

Доказ любові цієї породи до перебування на природі криється в самій їхній назві — спочатку їх виводили для роботи на свіжому повітрі на гірських швейцарських фермах. Дайте цим ніжним велетням провести час у їхньому природному середовищі. Бернські зенненгунди достатньо розумні й сильні, щоб почуватися впевнено на нерівній місцевості, але водночас достатньо спокійні для рівномірного кроку.

Родезійський риджбек

Любите піші прогулянки влітку? Якщо так, візьміть із собою собаку, який зможе пройти з вами всю далеку дистанцію. Родезійських риджбеків виводили для полювання на левів, тому вони добре почуваються практично на будь-якій місцевості, добре переносять спеку та мають достатньо витривалості, щоб супроводжувати вас цілий день.

