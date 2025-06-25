Найкращі породи кішок, які підійдуть людям з алергією

Бенгальська кішка / © Associated Press

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Свербіж, нежить, закладеність носа, висипання, а іноді й астматичні напади — це симптоми алергії на котів, яка трапляється вдвічі частіше, ніж на собак. Але ось що важливо: алергію викликає не шерсть як така, а білок Fel d 1, який міститься у слині, шкірі та сечі кота, про це розповіло видання Martha Stewart.

Коли кіт вилизує свою шерсть, слина висихає та білок осідає у повітрі у вигляді дрібного пилу. Ви вдихаєте цей пил або торкаєтесь поверхонь, де він є — і ось, симптоми вже тут.

Гіпоалергенні коти

Повністю «гіпоалергенних» порід не існує. Проте, як підтверджують фелінологи та ветеринари, деякі породи дійсно виробляють менше Fel d 1 або мають інші особливості (наприклад, мало линяють), а це робить їх безпечнішими для людей з легкою та помірною алергією.

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Важливо: перед тим як завести кота, зустріньтесь із твариною, проведіть з нею кілька годин, щоб побачити реакцію організму.

Сибірська кішка

Низький рівень Fel d 1.

Це справжнє відкриття: попри густу та пухнасту шерсть, сибірські кішки виділяють у рази менше алергенного білка, ніж більшість інших порід. Вони ніжні, грайливі та розумні. Деякі алергіки можуть зовсім не реагувати на них.

Балінезійська кішка

Довгошерста сіамська з меншими алергенами.

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Має довге, але гладеньке та ніжне хутро, яке майже не линяє та виробляє менше Fel d 1. До того ж — дуже ніжна та «балакуча», чудово відчуває настрій господаря.

Орієнтальна короткошерста

300 варіантів забарвлення та мінімум алергенів.

Гладенька шерсть, мінімальне линяння, активний характер — ця кішка стане душею оселі та не буде засівати її алергенним пилом.

Девон-рекс

Кіт-ельф з м’якою кучерявою шерстю.

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Має тонку хвилясту шерсть, яку майже не втрачає. Через слабке виділення жиру потребує періодичного очищення лап і вушок.

Корніш-рекс

Грейхаунд серед котів.

Надзвичайно активний та товариський. Має тонку, щільну хвилясту шерсть без підшерстя — тому майже не залишає шерсті у домі.

Сфінкс

Майже без шерсті, але догляд обовʼязковий.

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Найвідоміша «гіпоалергенна» порода. Насправді має тоненький пушок, проте відсутність густої шерсті не дає білкам Fel d 1 активно поширюватись. Потребує регулярних ванн.

Російська блакитна

Кішка з посмішкою Мони Лізи.

Окрім витонченого вигляду, вона має щільну, але не пухку шерсть і вважається однією з порід з низьким рівнем Fel d 1. Незалежна, спокійна, ідеальна для зайнятих людей.

Бенгальська кішка

Мінілеопард у квартирі.

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Хоч офіційні дані про алергени спірні, багато власників зазначають: алергії майже не буває. Завдяки короткій шерсті та активному способу життя, ця порода потребує багато взаємодії.

Колор-пойнт короткошерстий

Родич сіамської кішки.

Гладенька, блискуча шерсть, мінімальне линяння. Дуже контактна та «балакуча», та не «залишає сліди» по квартирі.

Яванська кішка

Інтелектуалка серед котів.

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Має тонке хутро без підшерстя, не утворює ковтунів, практично не линяє. Яванці дуже розумні та навчаються команд, розпізнають інтонації.

Як зменшити алергени вдома

Купайте кота раз на 1–2 тижні — це знижує рівень алергену на шерсті на 50–80%.

Мийте руки після кожного контакту з твариною.

Часто прибирайте квартиру — пилотяг з HEPA-фільтром, зволожувач повітря та очищувачі дуже допомагають.

Обмежте доступ кота до спальні.

Захисні чохли на матрац та подушки запобігають осіданню алергенів.

Навіть із підвищеною чутливістю ви можете мати пухнастого друга, якщо обрати правильну породу та дотримуватись рекомендацій. І хоча жоден кіт не є повністю безпечним, деякі породи здатні стати ідеальним компромісом між здоров’ям і любов’ю до тварин.