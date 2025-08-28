Найкращі способи перевірити pH ґрунту: корисні поради

Найкращі способи перевірити pH ґрунту / © Associated Press

Якщо ви ще ніколи не тестували кислотність землі на своїй ділянці, саме час почати. Адже навіть найродючіший чорнозем може бути непридатним для певних культур, якщо його кислотність не відповідає потребам рослин — про це розповіло видання Real Simple.

Що таке pH і чому він важливий

pH — це показник кислотності чи лужності ґрунту, який вимірюється за шкалою від 0 до 14.

0–6,5 — кислий ґрунт

6,5–7,5 — нейтральний

7,5–14 — лужний

Більшість овочів і квітів найкраще ростуть у слабокислому чи нейтральному ґрунті (6–7). Наприклад:

Помідори, огірки, морква — люблять слабокислий ґрунт (6,0–6,8).

Капуста та броколі — добре почуваються у слаболужному середовищі (близько 7,5), адже тоді їх менше вражають грибкові хвороби.

Гортензії змінюють колір квітів залежно від pH: у кислому ґрунті вони стають синіми, у лужному — рожевими.

Тож, як бачимо, знання кислотності землі допоможе уникнути зайвих розчарувань і зробити догляд за рослинами значно ефективнішим.

Як перевірити pH ґрунту

Лабораторний аналіз — найточніший

У багатьох країнах, зокрема й в Україні, працюють агрохімічні лабораторії при науково-дослідних інститутах або аграрних університетах. Ви можете взяти кілька зразків ґрунту з різних ділянок городу, висушити їх та відправити на аналіз.

Результати приходять зазвичай за 1–2 тижні.

Окрім pH, ви отримаєте дані про вміст азоту, калію, фосфору та органічної речовини.

Це найкращий варіант, якщо ви плануєте закладати сад, виноградник або великий город.

Використання pH-метра

Для щоденного користування зручніше придбати електронний pH-метр.

Пристрій занурюють у вологий ґрунт і він одразу показує кислотність.

Деякі моделі додатково вимірюють вологість і рівень освітлення.

Експерти радять не економити: дешеві моделі часто дають похибку.

Тестові набори для дому

У садових магазинах продаються набори зі смужками-індикаторами. Принцип простий:

Змішуєте землю з водою, занурюєте смужку та порівнюєте колір із таблицею.

Це швидко, але точність нижча, ніж у лабораторії або приладом.

А от про народні лайфгаки з оцтом і содою краще забути. Вони можуть дати лише приблизну відповідь «кислий чи лужний», але цього недостатньо для грамотного садівництва.

Як виправити кислотність ґрунту

Навіть якщо ваш ґрунт не ідеальний, це не привід панікувати. Є прості методи корекції:

Для підвищення pH (зменшення кислотності) використовують вапнякове борошно, доломітове борошно або деревний попіл.

Для зниження pH (зменшення лужності) додають сірку, сульфат амонію чи спеціальні ґрунтові підкислювачі.

Але важливо пам’ятати, що надто різко змінювати показники не можна — це може зашкодити мікрофлорі ґрунту. Найкраще робити це поступово та під контролем.

Навіщо перевіряти pH

Краще засвоєння добрив. Навіть якщо ви щедро підживлюєте город, рослини не отримають користі, якщо pH неправильний. Сильніші рослини. Вони рідше хворіють і краще протистоять шкідникам. Вищий урожай. Правильний pH означає більше соковитих овочів і яскравіші квіти. Економія грошей. Коли ви знаєте кислотність, ви не витрачатимете кошти на зайві добрива.

Тестування pH ґрунту — це не складна наука, а звичка, яка допоможе зробити ваш сад або город по-справжньому квітучим. Замість хаотичного підживлення та експериментів варто зробити лише один точний аналіз — і ваші рослини віддячать рясним врожаєм та здоровим виглядом.