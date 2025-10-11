Найкращий час для садіння яблунь, щоб отримати багатий врожай / © Associated Press

Однак, щоб дерево тішило соковитими яблуками, важливо знати, коли та як його садити. Видання Martha Stewart поділилося секретами садіння та догляду, щоб ваш сад був рясним і здоровим. Час садіння впливає на кореневу систему та майбутній врожай.

Весняне садіння. У холодніших регіонах найкраще садити яблуню на початку весни, коли ґрунт вже відтанув, а дерево ще перебуває у стані спокою. Садіння під час спокою дозволяє кореням поступово освоїти ґрунт і зміцнитися до активного росту.

Осіннє садіння . У тепліших регіонах ідеальний час — кінець осені. Тепла земля та прохолодне повітря допомагають дереву прижитися та розвинути потужну кореневу систему перед весною.

Особливості садіння дерев із відкритою кореневою системою. Такі дерева не мають ґрунту навколо коренів і дуже вразливі до висихання. Їх садять теж навесні чи восени, але уникають середини зими, щоб не пошкодити морозом.

Коли не садити яблуню

Під час сильних морозів або літньої спеки

На заболочених ділянках або у тіні

Якщо ґрунт дуже сухий чи перенасичений водою

Неправильний час або місце садіння може уповільнити ріст, знизити врожайність і збільшити ризик хвороб.

Корисні поради

Яма для дерева. Викопайте яму вдвічі більшу за кореневу систему, але не глибше за сам корінь. Це дасть достатньо простору для росту. Обрізання коренів. Легке підрізання стимулює розвиток кореневої системи та запобігає «кружлянню» коренів. Видаліть пошкоджені чи сухі корені та довгі корінці, щоб зберегти баланс корінь-стовбур. Полив. Після садіння дерево потребує глибокого та повільного поливу, щоб ґрунт осів і корені отримали достатньо вологи. Добриво. Рекомендується вносити добриво щовесни, щоб підтримати здоровий ріст і забезпечити майбутній урожай. Оптимально — збалансоване добриво для плодових дерев. Мульчування. 3–4 см шар мульчі, наприклад, солома чи кора, навколо стовбура допомагає утримувати вологу та захищає корені взимку, але не торкайтеся стовбура, щоб уникнути гниття.

Помилки, яких варто уникати

Відсутність захисту для дерева — сітка чи дерев’яна огорожа захищає від зайців, оленів і гризунів.

Переливання води — надлишок викликає гниття коренів.

Садіння у тіні чи на погано дренованому ґрунті — яблуня потребує сонця та повітропроникного ґрунту для якісного росту та врожаю.

Правильне садіння та регулярний догляд забезпечать багатий урожай на багато років. Додайте до цього обрізання гілок навесні та контроль за шкідниками і ваша яблуня стане справжньою гордістю саду.