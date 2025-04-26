Найкращий спосіб вивести плями від акрилової фарби з одягу / © Credits

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Як врятувати улюблену футболку чи робочий фартух розповіло видання Martha Stewart, а також поділилося перевіреними методами видалення акрилової фарби з тканини.

Чому акрилова фарба — ворог для одягу

Акрилові фарби створені на водній основі, але після висихання стають водонепроникними, бо в їхньому складі — полімери. Вони міцно зчіплюються з волокнами тканини, особливо коли фарба встигла висохнути. Тому діяти потрібно якнайшвидше — саме у перші хвилини шансів на порятунок найбільше.

Необхідні матеріали

шпатель або пластиковий скребок,

мило чи рідкий пральний засіб,

ізопропіловий спирт (70–90%),

нейлонова чи стара зубна щітка,

харчова сода,

засіб для миття посуду,

холодна вода.

Звичайні побутові засоби, як оцет або лимонний сік, малоефективні проти акрилу. А промислові розчинники (ацетон, скипидар) можуть зіпсувати тканину чи навіть зробити її небезпечною через легкозаймистість.

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Як вивести акрилову фарбу з одягу

Якщо фарба ще не висохла:

Обережно зішкребіть залишки фарби. Використовуйте скребок або край пластикової ложки. Не розтирайте — це лише глибше втискає фарбу у волокна.

Обробіть пляму мийним засобом. Нанесіть на пляму рідкий пральний порошок і злегка втирайте його щіткою.

Промийте холодною водою. Потім повторіть попередній крок, якщо пляма не зникла.

Застосуйте ізопропіловий спирт. Втирайте спирт у пляму, щоб зруйнувати акрилову основу. Це ключовий етап.

Прання. Виперіть одяг у холодній воді вручну чи у машинці. Висушуйте природним способом, не використовуйте сушарку.

Якщо фарба вже засохла:

Змішайте очищувальну пасту. Рівні частини харчової соди, засобу для миття посуду та ізопропілового спирту змішайте до консистенції пасти.

Нанесіть на пляму. Залиште на 15–30 хв.

Акуратно потріть щіткою. Обробляйте у напрямку волокон тканини.

Промийте холодною водою. А потім виперіть, як зазвичай.

Поради

Фарба висихає менше ніж за годину. Що швидше ви візьметеся до справи, то вищі шанси на успіх.

Перед використанням спирту чи пасти перевірте реакцію тканини на внутрішньому шві.

Не використовуйте гарячу воду. Вона закріплює фарбу у волокнах.

Акрилові плями — неприємний сюрприз, але не вирок для вашого одягу. Головне — не зволікати та застосовувати правильні засоби. Уникайте агресивної хімії, дійте обережно та навіть після творчої катастрофи ви зможете знову носити улюблену річ.

Щоб уникнути пові плям у майбутньому, працюйте у спецодязі чи фартусі та тримайте під рукою вологі серветки чи рушники для екстрених випадків.