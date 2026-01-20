Наймодніша квітка року 2026 року: як виростити блакитний дельфініум з насіння

Дельфініум / © Credits

Реклама

Неймовірно блакитні дельфініуми були названі квіткою року 2026 року. Дізнайтеся, чому вони такі особливі та як виростити їх з насіння. Є щось чарівне у справжніх блакитних квітах — ймовірно, тому, що блакитний — найрідкісніший колір у рослинному світі — і вони надають садам безпомилкового неземного відтінку.

Хоча дельфініуми доступні в різних інших відтінках, включаючи фіолетовий, рожевий, білий, червоний та жовтий, саме блакитні сорти залишаються найвідомішими та постійно користуються попитом.

Не лише їхні яскраві кольори роблять вирощування дельфініумів такими привабливими — сама їхня висота надає їм незабутньої присутності в саду. Ці велетні можуть витягуватися до 1,8–2,4 м або більше, що робить їх справжніми героями клумб. Однак вони не надто важкі, їхні конічні шпилі додають елегантної м’якості їхньому драматичному масштабу. Багаті на нектар квіти також обожнюють запилювачі, включно з бджолами та метеликами.

Реклама

Як вирощувати дельфініуми, розповідає GardeningKnowHow.

Що представляють собою дельфініуми

Загалом, ці чарівні квіти вважаються символами позитиву, радості та відкритого серця. Однак їхні блакитні тони додають відчуття спокою, пом’якшуючи будь-яку надмірну енергію.

Окрім того, що дельфініуми піднімають бордюри саду, вони є чудовими квітами для зрізу та цінуються флористами за їхню здатність додавати висоти та архітектурної драматичності композиціям. За належного догляду вони можуть простояти у вазі близько 7–12 днів.

Дельфініми / © Credits

Вирощування дельфініумів із насіння

Звичайно, ви можете придбати рослини дельфініуму в садовому центрі, але їх також досить легко виростити з насіння. Якщо почати досить рано, вони часто можуть зацвісти вже в перший рік.

Реклама

Перед садінням насіння рекомендується замочити, щоб пришвидшити процес. Посійте насіння ранньою весною або пізнім літом на поверхню вологого, добре дренованого компосту, потім злегка накрийте його, оскільки для проростання йому потрібна темрява. Дельфініуми ненавидять, коли їхнє коріння турбують, тому висаджуйте їх в окремі біорозкладні горщики для насіння.

Тримайте горщики прохолодними — близько 10–15°C — і рівномірно вологими, а проростання насіння має відбутися протягом двох-трьох тижнів. Потім висадіть їх, щойно мине ризик заморозків.

Майте на увазі, що дельфініуми — це короткоживучі багаторічні рослини, які зазвичай живуть близько 2–5 років.