Наймодніша паска 2025: який декор буде у тренді цього року

Великдень – це не лише духовне свято, а й чудова нагода проявити свою кулінарну та творчу майстерність.

І якщо класичні паски залишаються незмінною традицією, то їхній декор щороку зазнає змін. Які ж паски будуть у тренді 2025 року, розповіли на сторінці sashagrishaeva і відповідь досить проста – цього року головні модні тенденції зводяться до мінімалізму, ніжності та вишуканості.

Паска з бантом – головний тренд 2025 року

Одним із найпопулярніших трендів цього року стане паска, прикрашена великим бантовим декором з мастики. Важливо, щоб бант був не просто маленькою деталлю, а справжнім головним акцентом на випічці. Він може бути будь-якого кольору: класичний білий, ніжно-рожевий, кремовий, блакитний чи навіть яскравіші відтінки, які відповідатимуть вашому святковому настрою. Однак головна умова – бант повинен бути великим, пишним і об'ємним, створювати ефект справжнього подарунка на святковому столі.

Доречі, ми писали про те, як приготувати їстівну тканину, з якої можна легко зробити цьогорічний трендовий бант на паску.

Білий декор – витонченість і ніжність

Ще один головний тренд цього року – повністю білий декор паски. Це справжня ода елегантності та легкості. Біла глазур, легкі повітряні елементи з вафельного чи цукрового паперу, ніжні квіточки, мереживні деталі чи фігурки метеликів – усе це створює ефект невагомості та нагадує хмаринку. Такий декор має вишуканий та стильний вигляд, додає ніжної атмосфери святковому столу.

Класика залишається: натуральні прикраси та символіка

Хоча сучасні тренди диктують нові правила, не зникають і класичні елементи декору, які завжди залишаються актуальними. Гілочки розмарину, верби чи інших рослин додають пасці натуральності та легкого аромату. Також популярними залишаються традиційні цукрові фігурки у вигляді кроликів, курчат і шоколадних яєць – вони надають випічці особливого шарму та дитячої безтурботності.

Як зробити стильний декор власноруч

Якщо ви хочете слідувати модним тенденціям і створити паску, яка стане справжнім витвором мистецтва, спробуйте зробити декор самостійно:

Бант із мастики – використовуйте якісну мастику, розкачайте її, сформуйте стрічку та зав'яжіть бант, залиште його підсохнути.

Повітряний білий декор – купіть вафельний чи цукровий папір, виріжте з нього ніжні квіти чи метеликів.

Натуральні елементи – використовуйте свіже чи засушене листя розмарину, створіть гармонійний вінок навколо паски.

Глазур із глянцевим ефектом – щоб глазур була ідеальною, додайте трохи лимонного соку чи білка, щоб вона мала красивий блиск.

Цього року головне правило декору паски – ніжність, мінімалізм і природність. Не бійтеся експериментувати, додавати індивідуальності та робити ваш Великдень ще особливішим. Паски 2025 року – це справжнє мистецтво, яке можна створити власноруч.

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