Найнебезпечніша техніка на кухні: 4 прилади, з якими варто бути особливо уважними / © Associated Press

У святкові дні ми використовуємо кухонну техніку на максимум, духовка працює без перерви, аерогриль не встигає охолонути, на плиті кипить кілька каструль одночасно. І хоча здається, що небезпека — це лише забута на вогні пательня, статистика говорить інакше.

Видання Martha Stewart розповіло, що за останні п’ять років кухонні прилади стали причиною понад 2,9 мільйона звернень до відділень невідкладної допомоги. Найризикованішим періодом залишається кінець року та зима. Причина не завжди у неуважності. Все частіше йдеться про перегрів, технічні несправності та конструктивні дефекти приладів.

Аерогрилі

Аерогриль / © www.credits

Улюбленці всіх, хто прагне «смачного без олії», аерогрилі очолили список небезпечних приладів. Основні ризики:

збої у внутрішній електропроводці;

плавлення деталей;

раптовий перегрів без видимих причин.

Через компактний розмір їх часто ставлять близько до стін або інших предметів, а це лише підвищує ризик займання.

Скороварки

Скороварка / © Associated Press

Скороварки економлять час, але вимагають максимальної уваги. Найбільшу небезпеку становить несправний механізм блокування кришки. Наслідки можуть бути серйозними:

раптове вивільнення пари;

сильні опіки;

пошкодження кухні та посуду.

Навіть сучасні моделі не застраховані від заводських дефектів або зношення ущільнювачів.

Електричні плити

Електрична плита / © Credits

Електроплити залишаються одним із головних джерел пожеж на кухні. Серед поширених проблем:

конфорки, які вмикаються самі по собі;

перегрів поверхні;

несправні сенсорні панелі.

Особливо небезпечно, коли на плиті залишаються рушники, пакування чи пластикові предмети.

Мінідуховки

Мінідуховка / © Associated Press

Компактні духовки здаються безпечнішими за стаціонарні, але це оманливе відчуття. Зафіксовані проблеми:

дверцята, які раптово зачиняються;

тріщини на склі через високі температури;

деформація корпусу за тривалого використання.

Усе це може призвести до порізів, опіків або загоряння.

Поради з безпеки

Експерти радять діяти на випередження, особливо у періоди навантаження на кухню:

Перевіряйте відгуки та відкликання приладів на офіційних сайтах виробників або відповідних регуляторних органів.

Не залишайте прилади без нагляду, особливо ті, які працюють за високих температур.

Ставте техніку на стабільні, негорючі поверхні та якомога далі від води.

Виймайте з розетки, коли прилад не використовується.

Уникайте різких перепадів температур для скляного посуду та духовок.

Перед використанням перевіряйте техніку на тріщини, сколи чи пошкодження.

Свята створені для радості, а не для поїздок у травмпункт. Турбота про безпеку на кухні — це не параноя, а необхідність, особливо коли техніка працює на межі можливостей.