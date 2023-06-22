Найпопулярніша квітка у Британії: як доглядати за улюбленою рослиною короля Чарльза

Улюблена квітка короля Чарльза, дельфініум, стала однією з найпопулярніших рослин у Британії цього літа. Пошуки дельфініуму зросли на 88 відсотків після коронації. В одному з інтерв'ю король сказав: "У мене абсолютна пристрасть... до дельфініумів — і вона завжди була в мене. Є щось у цих акварелях едвардіанських... Для мене садівництво більше схоже на малювання".

Експерти розповіли Еxpress.co.uk, що це улюблена квітка багатьох високопоставлених членів королівської родини і, ймовірно, присутня у багатьох королівських садах. Садівники стверджують, що дельфініум є чудовим доповненням до саду дикої природи, який зараз у моді. Крім того, дельфініум, дає багато нектару, який приваблює до саду запилювачів, таких як метелики та бджоли.

Коли садити дельфініуми

Весна — ідеальний час для посадки дельфініумів, коли ґрунт теплий і вологий. Зазвичай вони починають цвісти влітку, дозволяючи вам і комахам насолоджуватися ними в теплу пору року.

Дельфініум — улюблена квітка короля Чарльза III / Фото: Credits

Як доглядати за дельфініумами

Оскільки вони виростають дуже високими, дельфініуми потребують підв'язки на ранній стадії, щоб вони не впали під власною вагою. Ці рослини потребують великої кількості підживлення та води, тому стежте за тим, щоб вони не висихали в спеку, і використовуйте добрива кожні два чи три тижні.

Садівники повинні знати, що вони вразливі для слимаків, коли їх щойно посадили, тому обов'язково захистіть їх. Птахи у вашому саду допоможуть вам захистити рослини від шкідників, крім того, важливо знати, в який час дня потрібно поливати рослини, щоб не заводилися слимаки та равлики. Садівники рекомендують робити це вранці.

Дельфініум — улюблена квітка короля Чарльза III / Фото: Credits

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