Найпоширеніші хвороби садових рослин: 5 проблем, яких потрібно уникати

Достатньо лише згадки про поширені хвороби садових рослин, щоб навіть найдосвідченіший садівник занепокоївся. Навчитися правильно визначати проблеми іноді може бути складно.

Квітучий доглянутий сад і здорові рослини - мрія кожного садовода. Щоб цього досягти, необхідно правильно визначити проблеми рослин. Це справедливо незалежно від того, чи маєте ви справу з розсадою, ніжними рослинами, декоративними, їстівними або дорослими деревами.

Тому фахівці з GardeningKnowHow допомагають демістифікувати процес діагностики хворих рослин, поглянувши на деякі з найпоширеніших хвороб декоративних та городніх садів, з якими ви, найімовірніше, зіткнетеся в саду. Розпізнавши ворогів, ви збільшите свої шанси зберегти здорові та щасливі рослини.

Виявлення поширених хвороб садових рослин

Виявлення хвороб рослин може бути складним завданням. Особливо, коли багато симптомів накладаються або проявляються подібним чином. Звернення до уваги того, як уражена кожна рослина, допоможе визначити, які її частини можуть бути найбільш уражені хворобою. Раптове в’янення, наприклад, може вказувати на проблеми, пов’язані з поглинанням поживних речовин або іншими процесами рослини.

Різноманітні типи хвороб листя найбільш помітні на листі рослини, і зазвичай вони відповідають за раптові зміни загального вигляду. Основні компоненти, які слід враховувати, включають вологість ґрунту, рівень поживних речовин і добрив, температуру і навіть вологість. Нижче наведено великі поширені садові проблеми, які можуть виникнути під час вирощування декоративних, їстівних, ніжних рослин, дерев і кущів.

Фітофтороз

Фітофтороз / Фото: Credits

Фтороз, який часто називають сірою пліснявою, є одним з найпоширеніших захворювань городніх рослин. Грибкова інфекція, викликана Botrytis cinerea, також може зустрічатися в садах і на декоративних клумбах. За наявності фітофторозу листя заражених рослин починає швидко жовтіти, потім з’являються коричневі ураження. Також уражаються квіти, в результаті чого пуп'янки повністю втрачаються.

Запобігти захворюванню можна за допомогою правильного поливання та санітарної обробки саду. Уникайте поширених помилок під час поливання, як-от розбризкування на листя, поливайте знизу, щоб уникнути його намокання, і видаляйте з саду будь-який гнилий рослинний матеріал. Щоб контролювати інфекцію фітофторозу та боротися з гнійником, фахівці пропонують обрізати всі заражені рослинні залишки та безпечно утилізувати їх подалі від саду.

Яскраві ознаки: листя заражених рослин швидко жовтіє, після чого з’являються світло-зелені плями або коричневі ураження.

Вразливі рослини: звичайні овочеві рослини, такі як помідори, картопля, перець, баклажани.

Вʼянення

Вʼянення / Фото: Credits

Вʼянення може бути неприємним. Це захворювання, викликане грибами Fusarium і Rhizoctonia, найчастіше вражає розсаду, вирощену в закритому грунті. Після проростання кожна рослина раптово в’яне, що призводить до повної загибелі.

Щоб убезпечити свої рослини від цієї хвороби, ви можете запобігти надмірному зволоженню, ретельно стежачи за вологістю та температурою ґрунту, уникаючи перенасичення або надмірно прохолодних умов. Проблеми також можна уникнути, очистивши все обладнання для початку насіння перед посадкою та використовуючи лише стерильні суміші для пророщування без ґрунту.

Показові ознаки: витончення стебел розсади, молоде листя в’яне і стає коричневими, зростання може сповільнюватися.

Вразливі рослини: будь-яка молода рослина або розсада, яку ви намагаєтеся виростити з насіння.

Плямистість листя

Чорна плямистітсть / Фото: Credits

Плямистість листя належить до одного з багатьох різних типів його захворювань (також відомих як хвороба листя), спричинених як бактеріальними, так і грибковими збудниками. Більшість хвороб плямистості листя не завдадуть серйозної шкоди рослинам, які вже зросли, але можуть сильно вплинути на їхній загальний вигляд. Плямистість листя зазвичай починається, коли воно починає жовтіти. Потім з’являються плями коричневого кольору або кольору іржі, що іноді призводить до передчасного опадання листя.

Зазвичай можна запобігти плямистості листя, поливаючи знизу, щоб уникнути намокання листя рослини. Хороша циркуляція повітря навколо рослин також допомагає запобігти поширенню цієї хвороби. Ви можете виявити, що це допомагає знизити вологість у приміщенні, особливо якщо вирощувати рослини в обмеженому просторі, наприклад, у теплицях.

Ознаки: на листках з’являються жовті, потім коричневі або іржасті плями різної форми та розміру, що іноді призводить до передчасного опадання листя.

Вразливі рослини: троянди, рододендрони, ехінацея, дельфініум, астильба. Їстівні: капуста, смородина.

Борошниста роса

Борошниста роса / Фото: Credits

Жодне обговорення поширених садових проблем не буде повним без згадки про борошнисту росу. Це одне з найпоширеніших захворювань городу. Спори, які викликають цю інфекцію, переміщуються по саду через вітер і воду. Борошниста роса найчастіше виникає там, де температура вночі низька, а вологість відносно висока. Хвороба швидко поширюється, в результаті чого на листках, стеблах і навіть квітах утворюється тонкий білий наліт.

Хоча це може значно погіршити загальний вигляд рослин, більшість інфекцій не вплине негативно на їхній ріст. Немає відомих ліків від борошнистої роси. Однак його поширення можна уповільнити, видаляючи заражене листя та інші частини рослин із саду, а також за допомогою регулярних позакореневих обробок.

Ознаки: білий порошкоподібний наліт, пил або плівка на поверхні листя рослин.

Вразливі рослини: дерева груші, сливи, персика; бузок, креповий мирт, гліцинія і троянди; їстівні продукти, такі як огірки, дині, баклажани та гарбузи.

Засихання

Якщо ваші рослини мають ознаки засихання, вам слід уважно розглянути умови вирощування в саду. Як надмірне, так і недостатнє поливання може призвести до того, що рослини почнуть сохнути. Бактеріальні та грибкові збудники також можуть бути причиною раптового в'янення рослин.

Ці інфекції, такі як фузаріоз, безпосередньо втручаються в життєво важливі процеси рослини, що викликає серйозне занепокоєння. Досвідчені виробники рекомендують негайно видалити заражені речовини, переконавшись, що вони безпечно утилізують подалі від грядок.

Визначні ознаки: пониклі листя та стебла, зміна кольору листя, коричневі кінчики листя, ослаблені або м’які стебла.

Вразливі рослини: можуть постраждати багато груп рослин, але кілька ключових областей, що викликають занепокоєння, це надмірне зволоження, недостатнє зволоження, брак світла, прив’язаність до горщиків або коренів, тіснота чи скупченість, екстремальні погодні умови.

Основні ознаки грибкового ураження

Грибкові інфекції становлять великий відсоток захворювань рослин. Найкращий спосіб визначити, чи викликано захворювання грибковою інфекцією, - дослідити її джерело. У разі грибкових захворювань плодові тіла або джерело проблеми можна легко знайти на рослині. Якщо ви підозрюєте, що ваша рослина має грибкову інфекцію, і ви підхопили її рано, ви можете спробувати застосувати домашній фунгіцид у формі позакореневого спрею.

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