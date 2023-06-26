Найпоширеніші міфи про сухий та вологий корм для домашніх тварин

Кормів не варто боятися. Важливо правильно підібрати збалансований корм, який відповідає потребам тварини, каже ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Лікарка зазначила, що у своїй практиці часто стикається з міфами про сухий та вологий корм, тому вирішила розвіяти найпопулярніші з них.

1. У кормах містяться гормони, антибіотики

Під час виробництва кормів за стандартами заборонене використання гормонів та антибіотиків.

2. Курка у кормі викликає харчову алергію

Найалергеннішим білком є не курка, а яловичина. Але алергія у тварини може виникати на будь-який білок тваринного походження. Для кожної тварини з алергією це індивідуально.

3. Зернові корми не підходять, адже вони містять глютен і викликають алергію

Відомо лише кілька випадків чутливості собак до глютену, і вони пов’язані з конкретними породами: це глютен-чутлива ентеропатія ірландських сеттерів та пароксизмальна глютен-чутлива дискінезія бордер-тер’єрів.



4. Сухим або вологим кормом не можна годувати постійно

Сухий та вологий корм - це збалансована їжа. Якщо ви годуєте сухим кормом, то важливо, щоб тварина пила достатньо води. Якщо ви годуєте вологим кормом, корм має бути повнораціонним, адже є і неповнораціонні.

5. Сухий та вологий корм не можна змішувати

Можна. Але так годувати улюбленця не варто без консультації ветеринарного лікаря-дієтолога. У такому раціоні може бути нестача вітамінів та мінералів

6. Годування кормом спричиняє хвороби нирок та сечокам‘яну хворобу

Причин цих захворювань багато і харчування не завжди є головним.

7. Котячий корм можна давати собакам і навпаки

Потреби собак та котів відрізняються, тому і корми містять різну кількість нутрієнтів. Їх дисбаланс та невідповідність призводять до серйозних порушень систем органів.

8. Корм для цуценят або кошенят можна давати дорослим тваринам і навпаки

Варто купувати корм, відповідно до віку тварини: для цуценят та кошенят, для дорослих (1-7 років) та літніх тварин (старше 7 років). Адже з віком потреби організму змінюються.

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