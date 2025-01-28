Найпоширеніші види вершкового масла та способи їхнього використання

Вершкове масло — це більше, ніж просто інгредієнт. Його вибір може значно вплинути на смак, текстуру та якість ваших страв. Від універсального несоленого масла до екзотичних варіантів рослинного походження, кожен вид має свої переваги та сфери використання.

Видання RealSimple розповіло про найпоширеніші види вершкового масла, а також найкращі способи їхнього використання. Від топленого та освітленого вершкового масла до смачних варіантів рослинного походження, "справжнє масло" — це щось більше, ніж просто молочне чи немолочне.

Несолоне вершкове масло

Іноді його називають "солодковершкове масло", це найуніверсальніший тип масла. Воно допоможе вам виконати будь-яку кулінарну задачу: від запікання до пасерування. Виготовляється лише з молока чи вершків (або іноді з того чи іншого) і містить принаймні 80% молочного жиру — жирових часток у молоці, які відокремлюються для виготовлення вершків. Несолоне масло є чудовою основою для випікання, оскільки його чистий смак не змінює баланс інгредієнтів.

Солоне масло

Цей варіант — як оригінал, але з додаванням солі. Багато людей тягнуться саме до цього типу, коли йдеться про намазування масла на хліб. Однак варто бути обережними під час готування чи випікання, адже у більшості рецептів потрібне саме несолоне масло. Солоне масло краще використовувати для закусок або швидких страв, які не потребують точного дозування солі.

Освітлене масло

Вершкове масло — це емульсія, виготовлена з жиру, води та сухих речовин молока. Коли ви повільно нагріваєте вершкове масло, воно розділяється на три компоненти: білу молочну речовину, піну (це вода, яка випаровується) і яскраво-жовтий освітлений вершковий жир. Освітлене масло — це чистий жир без сухих частинок молока чи води. Воно має насичений, злегка підсмажений смак і підвищену температуру димлення, це робить його ідеальним для обсмажування та смаження на високій температурі чи завершення страв. Найвідомішим видом освітленого масла є топлене масло — незамінний інгредієнт у багатьох кухнях світу.

Органічне масло

Цей тип масла виготовляється з вершків, отриманих від корів, яких вирощують без використання антибіотиків чи гормонів росту та які отримують 100% органічний корм, вирощений без токсичних пестицидів або синтетичних добрив. Органічне масло може бути як солоним, так і несолоним і його можна використовувати так само як звичайне вершкове масло. Його обирають ті, хто прагне підтримувати екологічно чисте харчування.

Збите масло

Цей вид масла отримують шляхом додавання повітря чи газу, наприклад азоту, щоб зробити його менш густим, ніж звичайне масло. Завдяки збільшеному об’єму, воно має менше калорій на столову ложку (часто вдвічі менше) і легшу текстуру. Найкраще підходить для намазування тостів і завершення страв. Проте збите масло не рекомендується використовувати для випікання чи приготування гарячих страв через його змінену консистенцію.

Європейське масло

Ось чому французькі круасани такі неповторні. З додатковим вмістом молочного жиру (від 82 до 85%) це вершкове масло має менше вологи, ніж звичайне масло. Це дозволяє отримати неймовірно пластівчасту випічку та ніжні, пухнасті тістечка. Оскільки його виготовляють із ферментованих (культивованих) вершків, воно має легкий кислуватий присмак. Європейське вершкове масло ідеально підходить для будь-яких кулінарних завдань, особливо випічки.

Масло на рослинній основі

Цей варіант змінює правила гри для тих, хто має алергію на молочні продукти чи дотримується веганської дієти. Масла рослинного походження, виготовлені з таких інгредієнтів, як авокадо, мигдаль чи оливкова олія, мають смак, схожий на вершкове. Їх можна використовувати як заміну молочному маслу у ваших улюблених рецептах.

Вершкове масло

Цей продукт — комбінація звичайного вершкового масла та рослинної олії (а іноді й інших ароматизаторів і наповнювачів). Воно зберігає м’яку текстуру навіть у холодильнику, що робить його ідеальним для швидкого використання. Однак вершкове масло не рекомендується для випікання чи приготування гарячих страв, оскільки воно може змінити текстуру та смак готових страв.

Світле вершкове масло

У цьому варіанті вдвічі менше калорій, ніж у звичайному вершковому маслі, оскільки воно містить менше молочного жиру (максимум 40%). Решта складається з води, молочної кислоти та інших наповнювачів. Світле масло не рекомендується використовувати для запікання чи приготування гарячих страв, оскільки його склад впливає на текстуру та смак кінцевого продукту. Але для легких сніданків чи перекусів — це чудовий варіант.

Обирайте той варіант, який відповідає вашим кулінарним потребам і експериментуйте на кухні з новими рецептами.

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