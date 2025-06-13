Найважливіша садова справа червня: що потрібно зробити з трояндами до кінця місяця

Троянди / © ТСН

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Троянди — одні з найулюбленіших квітів у садах. Вони мають чудовий вигляд, сотні різновидів і цвітуть приголомшливими кольорами.

Але експерти закликають садівників зробити одну «необхідну» річ до кінця червня, щоб вони цвіли все літо.

Що треба робити

Порада полягає в тому, щоб у червні якомога частіше зрізати троянди з гілок. Це означає зрізання зів’ялих або мертвих квітів, щоб заохотити більше цвітіння пізніше в сезоні. Експертну думку садівника Алана Тітчмарша наводить Еxpress.co.uk.

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Щойно квіти зів’януть, зривайте їх, рекомендує Алан. Це дуже приємна робота, пташки співають, а сад має гарний вигляд, і якщо ви це зробите, цілком можете отримати другу хвилю цвітіння.

Він також сказав, що червень є одним із найважливіших місяців для догляду за садом.

Навіщо зрізати квіти, що перецвіли

У Королівському садівничому товаристві Великої Британії пояснили, що зрізання квітів допомагає підтримувати охайний вигляд рослин і не дозволяє їм витрачати енергію на насіння. Видалення зів’ялих або мертвих квітів зберігає кращий вигляд квітників довше. Це спрямовує енергію на сильніший ріст і більше квітів замість насіннєвих коробочок.

Троянди / © ТСН

Як зрізати квіти різних видів троянд

Для чайно-гібридних троянд вони рекомендують обережно зривати зів’ялі суцвіття трохи нижче головки. Для інших типів садівники повинні зрізати просто над наступним листком або брунькою за допомогою садових або звичайних ножиць.

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Якщо відрізати головки до бруньки чи листка внизу, це сприятиме формуванню пазушних бруньок. Тоді з’являться нові квіти.

Що ще треба зробити для процвітання троянд

Вимагають уваги також виткі троянди. Садівники радять регулярно підв’язувати їх, щоб вони трималися у вертикальному положенні, коли ростуть.

Троянди слід поливати раз на тиждень від червня до вересня, але нові квіти потребуватимуть поливання через день.

Дата публікації 12:22, 20.02.22 Кількість переглядів 358 Друге життя квітів: як виростити троянду з букету