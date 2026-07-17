Назад у 90-ті: які тренди домашнього декору знову на піку популярності, проте вже у новій версії

Назад у 90-ті / © Credits

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Довгий час у світі інтер’єру панували холодні білі простори, чорні акценти та майже стерильний мінімалізм. Однак сьогодні тенденція змінюється та люди все більше прагнуть будинків, які мають душу, про це розповіло видання Real Simple. На зміну бездоганній нейтральності приходять насичені кольори, незвичайний декор, речі з історією та деталі, які хочеться розглядати.

Частково цей поворот став можливим завдяки новій хвилі ностальгії за 1990-ми. Саме ця епоха подарувала чимало рішень, які сьогодні дизайнери повертають у сучасні оселі, але вже витонченішими та актуальнішими.

Світлі дубові кухні

Після багатьох років популярності білих і чорних кухонь дизайнери знову звернули увагу на дерево. Світлий дуб, медові відтінки та природні фактури, які колись здавалися старомодними, повернулися у тренди.

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Сучасні інтер’єри все частіше використовують м’які деревні тони, відкриті полиці та дещо «живіші» поверхні. Світлий дуб можна додати не лише через кухонні фасади. Для менш радикальних змін підійдуть дерев’яні столи, комоди, табурети, дошки для нарізання чи рами. Такі деталі поступово створюють відчуття тепла та природності у просторі.

Шпалери

Білі стіни більше не є єдиним варіантом для стильного дому. Один із найпомітніших трендів 1990-х, який переживає переродження, — шпалери з яскравими принтами. Кімнати повністю вкривають візерунками, іноді навіть. продовжуючи їх на стелю.

Квіткові мотиви, класичні орнаменти та натхнення минулими епохами додають простору тепла, ностальгії та атмосфери втечі від буденності.

Бордюри зі шпалер

Для тих, хто не готовий повністю оформлювати кімнату шпалерами, повертається ще один знайомий елемент 90-х — декоративні шпалерні бордюри. Їх можна використовувати у класичному стилі, наприклад, горизонтально посередині стіни, як це робили раніше. А можна адаптувати тренд до сучасності та оформити ними контури стелі чи повторити лінію дерев’яного оздоблення.

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Такий хитрик додає інтер’єру характеру, проте не перевантажує його.

Китайські мотиви, флористика та романтичні принти

Ще одна категорія візерунків, яка повернулася у моду. Проте сучасний підхід відрізняється від 90-х, адже дизайнери більше не створюють повністю традиційні кімнати. Замість цього вони додають окремі акценти, як от шпалери, декоративні ширми, вази чи текстиль.

Варто використовувати такі мотиви через синьо-білу кераміку, декоративні вази, порцелянові елементи чи подушки, абажури та оббивку меблів із квітковими чи пташиними малюнками. Головне правило — поєднувати романтичні деталі з простішими сучасними матеріалами.

Текстильні «спідниці» для меблів

У 1990-х відповіддю на питання «як зробити простір затишнішим?» часто була тканина. «Спідниці» на кріслах, ліжках і навіть під раковинами знову з’являються у сучасних інтер’єрах. Такі деталі додають простору м’якості, жіночності та грайливого настрою.

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У поєднанні з сучасними меблями вони створюють розслаблену атмосферу, яка має не застарілий, а позачасовий вигляд.

Ліжка з балдахінами

Ще один символ 90-х — ліжка з балдахінами, також повернулися. Проте цього разу дизайнери відмовляються від важких тканин і надмірної декоративності. У тренді легкі каркаси, прозорі матеріали, льон і повітряні штори.

Такий стиль нагадує затишну атмосферу старих фільмів — спокійну, теплу та романтичну. Варто поєднувати простий каркас ліжка з легкими тканинами, які м’яко огортають спальне місце, проте не перекривають світло.

Найкраще цей хитрик працює у спокійних спальнях із натуральними текстурами та нейтральними кольорами.

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Італійські акценти

У 1990-х італійський стиль був надзвичайно популярним. Іноді він переходив межу, наприклад, коли кухня перетворювалася на надмірно тематичний тосканський куточок. Сьогодні дизайнери пропонують стриманіший підхід.

Теплі мармурові поверхні, меблі з неокласичним настроєм і декоративні покриття, які імітують травертин або вапняк, знову набирають популярності. Проте секрет сучасного прочитання — не створювати декорацію під Італію, а додати лише кілька характерних деталей.

Повернення трендів 90-х доводить, що стиль не зникає назавжди, він просто змінює форму. Сьогодні дизайнери не копіюють минуле, вони беруть із нього тепло дерева, сміливість кольорів, романтичність текстилю та любов до деталей, які роблять дім особливим.

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