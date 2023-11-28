Названо ідеальну температуру для прання постільної білизни

Машинне прання постільної білизни дозволяє насолоджуватися чистими та свіжими простирадлами, а також зберігати їх м'якими та приємними на дотик для гарного нічного сну. Однак досі точаться суперечки про те, за якої температури прати простирадла.

Більшість людей приймають душ або вмиваються щовечора перед сном, а деякі навіть змінюють піжаму щодня або через день. Тим не менш, постільну білизну ми змінюємо далеко не так часто. Про те, як прати постільну білизну, щоб вона завжди залишалася чистою, розповідає Еxpress.co.uk.

Простирадла не завжди можуть мати брудний вигляд, але це не означає, що на них не ховаються бактерії. Фактично дослідження довели, що бактерії, які викликають пневмонію, починають рости у вашому ліжку протягом семи днів, якщо не випрати білизну належним чином.

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Багато хто пере простирадла та рушники за нижчих температур на економному режимі прання. Безумовно, таким чином ви заощаджуєте електроенергію та допомагаєте довкіллю, але таке прання не знищує бактерії.

Гаряче прання за 60 ° C — ідеальна температура, оскільки вона вбиває бактерії, мікроби і грибки, які накопичуються на простирадлах. Якщо ви перете постільну білизну за вищої температури, вам не доведеться робити це часто.

За прання за нижчої температури на білизні залишаться деякі бактерії. Це означає, що запах свіжості зникатиме швидше.

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