Не дай їм замерзнути: як утеплити рослини в горщиках на зиму

Рослини в землі не замерзають взимку завдяки ізолювальному ефекту ґрунту. Але горщики не забезпечують такого ж захисту. Вони розташовані над землею, мають лише тонкий шар ґрунту і стінку горщика, яка захищає їх від негоди. Зимостійкі рослини, які залишатимуться на відкритому повітрі в горщиках, повинні мати рейтинг на дві зони стійкості нижче за звичайний. Інакше кажучи, якщо рослина зазвичай стійка до зони 5, у контейнері вона буде стійка лише до зони 7.

Тому варто дослухатися до порад фахівців GardeningKnowHow, які розповіли, як допомогти рослинам вижити взимку.

Як обгорнути невеликі горщики

Існує кілька варіантів обгортання рослин на зиму, залежно від того, які матеріали є у вас напохваті, які конструкції можна використовувати та наскільки суворі у вашому регіоні зими. Якщо у вас багато багаторічних рослин у горщиках, варто подумати про те, щоб придбати витратні матеріали, які ви зможете використовувати щороку, як-от мішковина, кілки, дротяна сітка і стяжки. Ви зніматимете їх влітку, щоб потім використовувати з наближенням зими.

Є кілька способів утеплити рослини горщиків на зиму, залежно від її суворості. Якщо у вашому регіоні взимку буває лише кілька випадків зниження температури нижче нуля, горщики можна перемістити до захищеного від вітру місця і накрити простирадлами або ковдрами під час холодів. Горщики для рослин із глини, кераміки або глазурованого глиняного посуду краще не залишати на відкритому повітрі, але якщо необхідно, обгорніть їх у кілька шарів пухирчастою плівкою і закріпіть. Додайте близько п'яти сантиметрів мульчі на верхню частину контейнера.

Якщо у вашому кліматі багато тривалих ночей із температурою нижче нуля, а також сніг і лід, необхідно вжити додаткових захисних заходів. Найпростіший спосіб — перенести горщики всередину будівлі, яка не замерзає, наприклад, гаража, утепленої теплиці, підвалу або сараю. Деревним вічнозеленим рослинам потрібне світло, але інші рослини чудово обходяться і без нього.

Як утеплити рослини в горщиках на зиму / Фото: Credits

Перевірте ґрунт на вологість і не дозволяйте йому повністю висохнути. Поливайте приблизно раз на місяць. Занадто багато води призведе до загнивання рослин. Якщо у вас є лише один або два горщики, які потребують утеплення, їх можна посадити в землю з горщиком або без нього на зиму і накрити місце садіння мульчею звурху і по краях.

Якщо вкопати горщики в землю неможливо, перемістіть їх до захищеного від вітру місця і згрупуйте разом, помістивши найменші горщики всередині кола. Добре полийте їх, потім накрийте шаром соломи, подрібненого листя, компосту, мульчі з кори, вічнозелених гілок або термоковдрою завтовшки від 15 до 30 см. Якщо у вас є тюки соломи, їх можна розмістити за межами кола. Перевіряйте їх на наявність вологи щоразу, коли температура перевищує 4-5 °C, і за потреби поливайте.

Як утеплити великі горщики

Якщо горщики нерухомі або занадто важкі, щоб їх можна було переміщати, ізолюйте їх, обернувши рослини в них мішковиною або пухирчастою плівкою від верхньої частини рослини до основи контейнера. Для ще більшого захисту спочатку створіть захисний міхур.

Ось якось це зробити:

Зв'яжіть гілки разом, щоб вони не зламалися. Полийте рослину й засипте верх контейнера мульчею. Оточіть рослину і контейнер до самої основи дротяною сіткою або іншим типом огорожі. Додайте опору для стійкості, яку можна закріпити стяжками або прикріпити до огорожі дротом. Наповніть циліндр листям, соломою або пухирчастою плівкою. Потім накрийте циліндр мішковиною чи ковдрами і обмотайте шпагатом. Зверху додайте щит із руберойду чи пластику і закріпіть. З настанням весни повільно знімайте накриття протягом кількох днів. Перш ніж зняти останню плівку, переконайтеся, що загроза заморозків минула.

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