Не дайте їм захопити ваш сад: як розпізнати й знешкодити 10 поширених садових бур’янів

Перстач повзучий / © Credits

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Боротьба між садівниками та бур’янами триває вже давно, але поспіхом видаливши ці небажані рослини, можна припуститися помилок. Молоде листя жахливого зеленого алканету може дуже нагадувати ваші цінні наперстянки, наприклад.

Виявлення справжніх бур’янів на початку сезону — це запорука безтурботного вегетаційного періоду, що дозволяє видалити з саду небажані рослини, перш ніж вони вкоріняться і заполонять ваші клумби, залишаючи водночас ті особливі рослини, які ви хочете вирощувати.

Gardens Illustrated склав зручний посібник з найпоширеніших садових бур’янів, щоб ви могли зосередитися на потрібних, коли вирушаєте на город із сапкою в руках.

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Зелений алканет

Зелений алканет (Pentaglottis sempervirens) — це багаторічна рослина, яка добре росте в півтіні, але може приживатися в найрізноманітніших умовах. Спочатку його вивели як садову рослину, вона має маленькі блакитні квіти, а також листя, схоже на наперстянку, з цими гарними квітами її можна легко сплутати з нею. Зелений алканет вважається особливо надокучливим бур’яном, оскільки він може швидко поширюватися самосівом і утворювати плями в саду, які можуть задушити менші рослини. Через глибокий стрижневий корінь його важко видалити, коли він потрапляє на садові бордюри.

Розпізнати зелений алканет на початку сезону може бути важко, оскільки його листя легко сплутати з наперстянками, живокостом, пульмонарією або іншими рослинами родини бурачників. Щоб переконатися, що це зелений алканет, зверніть увагу на розетки овального листя, які іноді мають білі цятки. Якщо ви все ще не впевнені, можете зачекати, поки рослина виросте вгору та з’явиться у вигляді бузково-рожевих бутонів або гарних блакитних квітів на волохатих стеблах.

Контроль

Ефективний спосіб зупинити поширення зеленого алканету — це обрізання мертвих головок до того, як рослини зав’яжуть насіння, та видалення маленьких рослин, щойно вони з’являться, обов’язково викопуючи корінь. Квіти зеленого алканету їстівні та можуть бути використані як декоративна прикраса в салатах, тому, видаляючи квіти для контролю поширення, ви можете зберегти їх для використання на кухні.

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Однак, якщо у вас дикий сад і ви дотримуєтеся більш вільного підходу до садівництва, варто знати, що зелений алканет може бути корисним для широкого кола садових диких тварин. Квіти багаті на нектар для запилювачів, а листя забезпечує їжею личинок червоної тигрової молі. Великі скупчення широкого листя забезпечують чудовий ґрунтовий покрив і місця для сховища для інших безхребетних.

Берізка польова

Існує два основних види берізка — берізка польова і живоплотова (Calystegia sepium). Берізка живоплотова створює найбільші проблеми у садах, оскільки стебла можуть досягати 3 м завдовжки, тягнучись по землі або зазвичай звиваючись по стеблах високих рослин. Бліде коріння, яке легко ламається, може сягати 4 м у глибину, тому видалити його пвністю може бути дуже важко, і рослина швидко відростає з найменшого сегмента.

Берізка польова менш проблематична, ніж живоплотова, і зазвичай вражає лише заміські сади, що межують із сільськогосподарськими угіддями. Її стебла, що тягнуться або звиваються, часто не перевищують 1 м.

Лійкоподібні квіти підтримують широкий спектр запилювачів, а листя забезпечує їжею жуків та кілька видів метеликів.

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Деякі прихильники природного садівництва намагалися відновити її репутацію шкідника, привчаючи рослину підніматися по обелісках і опорах, як звичайна садова берізка, але навіть тоді вона не поводилася так, як сподівалися, а натомість розкидалася по живоплоту позаду.

Контроль

Щоб видалити берізку, потрібно викопати коріння якомога глибше за допомогою сапки або навіть лопати та обережно простежити хід кореня якомога глибше, щоб видалити якомога більше. Потім накрийте ділянку відростання товстою мульчею, картоном або мембраною від бур’янів, якщо можете.

Помітити берізку на ранній стадії може бути важко, але зверніть увагу на тонкі стебла, що обвиваються, із серцеподібним листям, що з’являються свіжим та зеленим навесні та восени, і викопуйте їх разом із усім коренем, щойно їх побачите.

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Пирій повзучий

Ця швидкозростальна трава дуже схожа на траву, що росте на вашому газоні (і цілком може там рости), але вона більш енергійна, утворює щільний килимок кореневищ і має листя, яке може сягати близько 40 см заввишки.

Пирій повзучий починає рости дуже рано навесні, і ви можете помітити його пучки на клумбах (особливо тих, що облямовані газонами), голому ґрунті та тріщинах у мощенні. Він поширюється через кореневища та насіння.

Хоча його вважають бичем садівників та раніше занедбаних земель, він є важливим джерелом їжі для гусениць метеликів та молі, включаючи метеликів плямистої деревини та лососів. Якщо пирій росте на багатому на види газоні або лузі, його можна вважати привабливою рослиною, яку варто зберегти в саду.

Контроль

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Пирій можна відрізнити від газонної трави, яка має волокнисте коріння, за її білими підземними кореневищами, які легко повзуть і поширюються. Викопайте пирій, щоб видалити його з місць, де він небажаний, переконавшись, що ви виростили якомога більше коренів. Регулярне скошування легко придушить його ріст на газонах. Ви також можете задушити його шаром картону, зверху накривши 20 см мульчі.

Жовтець повзучий

Гарні, яскраво-жовті квіти жовтця повзучого (Ranunculus repens) чудово підходять для запилювачів і мають чудовий вигляд на луках із польовими квітами або на ділянці з високою травою. Однак він має тенденцію поширюватися через коріння і може бути небажаним у деяких частинах саду, таких як бордюри та клумби.

Щоб рано розпізнати жовтець повзучий, зверніть увагу на листя, розділене на три глибоко лопаті з зубчастими краями. Листя іноді має бліді мітки, а дрібні бліді волоски вкривають як листя, так і стебла.

Контроль

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Часте скошування газону має тримати його під контролем. Добре аеруйте газон граблями і перед скошуванням видаляйте пагони, а також відцвілі квіти, перш ніж вони викинуть насіння. У бордюрі виривайте рослини, намагаючись видалити якомога більше кореневої системи. Ви також можете спробувати повністю зрізати їх і задушити картоном і 20-сантиметровим шаром мульчі.

Вероніка повзуча

Насправді в садах можна побачити чотири види вероніки. Усі вони низькорослі з гарними блакитними квітами. Вони можуть забезпечувати нектаром бджіл і є кормовою рослиною для метелика вересового.

Вероніка гарно росте на доглянутих газонах і в бордюрах, хоча рідко становить загрозу для інших рослин. Стебла легко вкорінюються вздовж своєї довжини та можуть утворювати густі ділянки. Усі чотири види вероніки можна помітити на ранніх стадіях у садах, коли квіти починають з’являтися від березня до квітня. Це найпростіший спосіб ідентифікувати вероніку.

Контроль

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У бордюрах невеликі рослини, що з’являються, можна легко видалити вручну. Видалити ділянки на газоні може бути складніше, оскільки скошування розширить стебла, які можуть знову вкоренитися. Однак вероніка погано конкурує зі здоровими та енергійними травами, тому коригування догляду за газоном на початку сезону для сприяння здоровому росту може взяти вероніку під контроль.

Іван-чай (зніт вузьколистий)

Високі рожеві колоски трав (Chamaenerion angustifolium) мають багаті на нектар квіти та листя, які є джерелом їжі для гігантського бражника, а також інших безхребетних. Вони можуть мати дуже привабливий вигляд у натуралістичному бордюрі.

Їх легко вирвати на ранній стадії, якщо вони стають проблемою, або видалити відцвілі квіти, перш ніж вони дадуть насіння. Однак, якщо їх залишити без нагляду, вони можуть утворювати великі ділянки в сільських садах і легко захоплювати великі частини бордюрів, поширюючись підземними пагонами та кореневищами та рясно самосіятись.

Визначити, яка саме знітова трава є у вашому саду, може бути складно, існує багато видів і часто відбувається гібридизація.

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Яглиця звичайна

Яглиця звичайна (Aegopodium podagraria) — це інвазивний бур’ян, який швидко утворює щільний килим із коренів та килим з листя. Вона створює особливі проблеми в бордюрах, оскільки її коріння може проникати між кореневими грудками інших рослин, що ускладнює її видалення, і яглиця незабаром витіснить менші або менш енергійні рослини. Вона також може ускладнити садіння нових рослин.

Численні жуки, листові мінери, денні та нічні метелики живляться нею, включно з рідкісними видами. У диких частинах саду ви можете дозволити їй рости, щоб привабити тварин та забезпечити укриття, тобто як ґрунтопокривну рослину.

Яглиця також їстівна, тому ви можете розглянути її використання на кухні — молоде листя можна використовувати як салат, а старе — як листовий овоч, подібний до шпинату.

Однак у тих місцях, де вона витіснить ваші садові рослини, дуже важливо виявити її, перш ніж вона надто розростеться. Щоб вчасно розпізнати яглицю, навесні зверніть увагу на порожнисті стебла з свіжо-зеленими листочками. Під землею формується неглибока коренева система з кореневищами, а блідо-кремові корені утворюють щільний килим.

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Контроль

Спробуйте відривати або зрізати стебла — якщо це робити неодноразово, це послабить рослини. Ви можете спробувати викопати коріння, але будьте обережні, щоб не пошкодити інші рослини і треба викопати якомога більше коренів, щоб вони не могли вирости знову.

Якщо цей бур’ян справді вкоренився, ви можете спробувати викопати всі рослини та пересадити. Це гарна робота на зиму, коли багато багаторічників перебувають у стані спокою. Ви також можете спробувати задушити рослини, накривши їх компостованим матеріалом, таким як картон, або плівкою для захисту від бур’янів.

Яглиця звичайна — це ще один бур’ян, здатний відроджуватися лише з невеликих шматочків коренів, що ускладнює його викорінення. Переконайтеся, що ви не компостуєте вирвані бур’яни та коріння у вашому домашньому компостному контейнері, оскільки інакше ви можете мимоволі поширити їх назад по саду.

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Перстач повзучий

Перстач повзучий — це низькоросла багаторічна рослина з повзучими стеблами, яка з червня по вересень цвіте яскраво-жовтими п’ятипелюстковими квітами. Квіти забезпечують нектаром бджіл, а листя є гарним джерелом їжі для гусені.

Її вважають бур’яном, але вона також є гарною ґрунтопокривною рослиною, яка є корисним доповненням до зелених дахів та газонів з польовими квітами. Пагони також можуть допомогти стабілізувати ґрунт і зменшити ерозію, що робить їх особливо корисними в садах на схилах.

Перстач повзучий має темне, тонке стрижневе коріння, яке може проростати на 30 см у ґрунт, а нові рослини можуть рости з ділянок стрижневого кореня або окремих пагонів, що ускладнює контроль. Він також може поширюватися насінням.

Щоб рано розпізнати перстач повзучий, зверніть увагу на стебла з листям, що складаються з п’яти листочків із зубчастими краями.

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Контроль

Використовуйте садові вила, щоб підняти грудки, встромляйте їх достатньо глибоко, щоб витягнути весь стрижневий корінь. Ручні інструменти, призначені для бур’янів з глибоким укоріненням, корисні для боротьби зі стрижневими коренями та обмеження порушення ґрунту. Видаляйте невеликі, нещодавно вкорінені ділянки вздовж пагонів за допомогою ручних вил. Ви також можете задушити рослини шаром картону та мульчі.

Жовтозілля звичайне

Жовтозілля звичайний (Senecio vulgaris) — це однорічний бур’ян, який рясно поширюється за допомогою пухнастих насіннєвих головок. Він має довге, лопатеве та нерівне листя, яке розташоване низько на стеблі, але далі по стеблу не має черешків. Стебла розгалужуються, утворюючи скупчення маленьких жовтих квіткових головок, схожих на зелені та жовті трубочки.

Квіти є джерелом нектару для запилювачів, а листя — джерелом їжі для деяких гусеней та молі. Деякі види птахів та кроликів також їдять це листя.

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Раннє вилучення жовтозілля у вашому саду є ключем до обмеження його поширення, оскільки, щойно воно дасть насіння, почне з’являтися всюди.

Контроль

Регулярне розпушування місць, де проростають сходи, запобіжить цвітінню та насінню рослин. Постійна боротьба з жовтозіллям буде ключовою, якщо ви хочете видалити його з деяких частин вашого саду.

Хвощ польовий

Цей багаторічний бур’ян, релікт часів динозаврів, надзвичайно стійкий. Його кореневища можуть проникати в ґрунт на глибину понад 2 м, що дозволяє йому вириватися на поверхню навіть після наполегливого копання. Хвощ польовий (Equisetum arvense) швидко утворює щільні килими, витісняючи інші рослини та навіть пробиваючись крізь асфальт та бруківку. Він поширюється енергійно як через кореневища, так і через спори.

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Хвощ легко помітити на початку сезону завдяки його незвичайному зростанню. Пагони з’являються на початку-середині весни. Ці ранні пагони мають цікавий вигляд, світло-коричневі, заввишки близько 30 см і їх легко сплутати з поганками.

Це може бути жахом кожного садівника, але варто зазначити, що хвощ забезпечує укриття та джерело їжі для безхребетних.

Контроль

Виривайте або зрізайте нові пагони, щойно вони з’являються — з часом це послабить рослини. Ви також можете спробувати розщепити кореневища, переконавшись, що не залишилося жодних слідів, не кладіть їх на компостну купу, а замість цього додайте до міського сміттєвого бака для зелених відходів.

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Ви також можете спробувати задушити рослини компостованим матеріалом, таким як картон, а потім зверху накрити товстим шаром мульчі (наприклад, садового компосту). На газонах часте скошування може з часом послабити хвощ, хоча рідко викорінює його.

Що таке бур’ян

Що таке бур’ян, суб’єктивно — більшість цих рослин — це сильнорослі рослини, що виживають, або польові квіти, які ідеально підходять для умов вашого саду.

Якщо ви вважаєте, що рослина має гарний вигляд або забезпечує притулок і їжу для диких тварин, немає причин її видаляти. Подумайте про те, щоб залишити частини вашого саду дикими, якщо ви все ж таки вирішите видалити багато бур’янів зі своїх бордюрів.

І останнє нагадування: за можливості уникайте потрапляння рослинного матеріалу від прополювання в компостну купу та натомість викидайте його в міські сміттєві баки для зелених відходів. В іншому разі ви ризикуєте поширити ці бур’яни далі по своєму саду.

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