Не кладіть молоко та яйця у дверцята: як зберігати продукти в холодильнику, щоб вони не псувалися

Те, як ми зберігаємо наші продукти, впливає на те, як довго вони зберігаються та скільки енергії використовує наш холодильник.

У різних частинах холодильника є різна температура, тому важливо зберігати продукти відповідним чином. Усьому має бути визначено своє місце в залежності від того, яка температура зберігання потрібна продуктам, яка вологість, скільки місця вони займають і коли вони були куплениі.

Експерти розповіли express.co.uk, як потрібно організувати простір у холодильника і які продукти не можна зберігати у дверцятах. Вони назвали сім кроків, які потрібно зробити, щоб навести лад у холодильнику, вказали на найпоширеніші помилки та пояснили, чому важливо їх уникати.

Не зберігайте молоко у дверях

Більшість з нас зберігає молоко та інші молочні продукти на дверних полицях, але це найтепліша частина холодильника. Температура змінюється кожного разу, коли ви відкриваєте та закриваєте двері, тому такі речі, як сир, не повинні там зберігатися. Натомість використовуйте двері для зберігання приправ та соусів і зберігайте молочні продукти на середній полиці.

Зберігайте яйця з молочними продуктами

Люди також дуже часто зберігають яйця у дверях холодильників, тим більше, що деякі з них мають вбудовані тримачі для яєць. Але так само, як і молоко, яйця не повинні зазнавати постійних перепадів температури. Яйця та молочні продукти чудово поміщаються на середній полиці холодильника.

Зберігайте м'ясо в холодному місці холодильника

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Такі продукти, як риба та м'ясо, слід зберігати в найхолоднішій частині холодильника. Найхолодніша частина холодильника залежить від моделі — це може бути задня частина нижньої полиці або верхня полиця. Найкращий спосіб з'ясувати це – використовувати термометр.

Тримайте овочі в ящику

Тримайте овочі у відсіку в нижній частині холодильника – ящику для овочів. Ці ящики утримують вологу, завдяки чому ваші овочі довше залишаються свіжими.

Зберігайте залишки їжі на верхніх та середніх полицях.

Залишки має сенс їсти тільки через день або два після того, як вони були приготовлені, якщо недоїдений салат, гарнір або курячу ніжку не з'їли протягом двох днів, вони навряд чи будь-коли будуть затребувані, тому нам не потрібно занадто турбуватися про те, щоб вони залишалися свіжими протягом тривалого часу. Це означає, що вони чудово почуватимуться на верхніх і середніх полицях.

Покладіть старі продукти в передню частину холодильника.

Купуючи нові продукти, не забудьте поставити всі старі продукти на передню частину холодильника, щоб використовувати їх першими.

Це також дозволить вам побачити, що користується попитом, а що ні.

Не переповнюйте холодильник

Занадто багато їжі занадто близько один до одного обмежує циркуляцію повітря, що зрештою може вплинути на те, як довго ваші продукти залишатимуться свіжими.

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