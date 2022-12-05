Не користуйтеся засобами, які не можна з'їсти: експерти поділилися секретами безпечного прибирання

Якщо в будинку є алергіки, діти або домашні тварини, від агресивних очищувальних засобів краще відмовитися.

Останнім часом усі шукають можливості максимально убезпечити себе від впливу хімікатів і шкідливих речовин. Ми шукаємо екологічно чисту їжу, намагаємося пити лише чисту воду, замінюємо двигуни в автомобілях на більш екологічні та віддаємо перевагу косметиці, зробленій із натуральних інгредієнтів.

Багато хто з нас замислюється і над тим, щоб для чищення та прибирання використовувати натуральні засоби, які будуть безпечними для всіх членів родини, включно з дітьми і тваринами. Експерти з клінінгу розповіли Еxpress.co.uk про те, як і чим замінити побутову хімію.

Чому потрібно шукати заміну агресивній побутовій хімії

Якщо ми не докладемо злагоджених зусиль, щоб звести до мінімуму споживання готових агресивних засобів, хімічні речовини із засобів для чищення будуть присутні від миті, коли ви встанете з ліжка, і до тієї миті, коли ви повернетеся до нього вночі. На постільній білизні, в душі, за столом для сніданку, на одязі, в машині, на робочій клавіатурі тощо.

Незважаючи на те, що хімічні речовини із засобів для чищення будуть протиратися або ополіскуватися після використання, вони прилипатимуть до предметів, які вони «очистили», впливаючи на вас всілякими невидимими способами через дотик, вдихання, ковтання тощо.

Багато комерційних засобів для чищення містять агресивні та синтетичні інгредієнти. Концентровані засоби для чищення можуть бути особливо небезпечними, викликаючи опіки, пошкодження легень або випадкове отруєння.

Що почистити лимоном

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Чищення лимонами не є чимось новим, оскільки багато хто використовує їх протягом багатьох років для видалення жиру і бруду.

Лимони можна використовувати для чищення мікрохвильових печей. Їх можна легко мити гарячою мильною водою, а можна нагріти скибочку лимона на водяній бані та почистити ним піч. Лимон видаляє запахи і збереже свіжий запах у мікрохвильовій печі.

Посудомийні машини можна мити за допомогою лимона, додавши кілька часточок лимона до кошика для столових приладів.

Також можна почистити лимоном духовку.

Що почистити білим оцтом

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Оцет — це фантастичний нетоксичний і екологічно чистий засіб для чищення.

Ви можете прати рушники в пральній машині з половиною чашки білого оцту і без мийного засобу, встановивши найвищу температуру, і це видалить всі залишки мийного засобу та інший бруд, який накопичується в рушниках, а також відновить колір, видалить плями, запахи і навіть зробить їх м'якими на дотик.

Ті, хто виявив неприємний запах у своїй оселі, але не знає, що з цим робити, також можуть використовувати оцет. Вони можуть змішати половинний розчин оцту й води в пульверизаторі та розпорошити його в кімнаті на меблі, килими та інші джерела запахів.

Експерти з прибирання також заявили, що білий оцет — чудовий засіб для миття вікон. Вони запропонували змішати його навпіл із водою і розпорошити її на тканину з мікрофібри, щоб акуратно протерти вікна для сяйного блиску без розводів.

Що почистити харчовою содою

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Це повністю натуральний очищувальний засіб для дому зручний для всіх видів використання — від прочищення раковин до чищення поверхні диванів.

Для тих, хто не впевнений, якого кольору було їхнє затирання для плитки, настав час з'ясувати це за допомогою харчової соди. Змішайте соду з водою і нанесіть на поверхню, зачекайте близько п'яти хвилин, щоб вона ввібралася. Потім промийте поверхню теплою водою, щоб позбутися плісняви ​​і відкладень і щоб затирання знову мало вигляд нового.

Коли килими починають неприємно пахнути, майстри пропонують використовувати харчову соду для їхньої дезодорації.

Харчову соду в поєднанні з білим оцтом також можна використовувати для видалення стійких відкладень в унітазах. Це має чудово допомогти з очищенням чаші та видаленнямувсього вапняного нальоту з вашого унітаза.

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