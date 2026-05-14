Не лише фіолетова: біла гліцинія стає новою зіркою садів і може квітнути двічі на рік

Гліцинія Альба / © Credits

Реклама

Є рослини, які просто прикрашають сад, а є ті, що створюють настрій, і гліцинія — саме така. Її довгі каскади квітів давно стали символом романтичних англійських садів, старовинних вілл Італії та естетики «тихої розкоші» в ландшафтному дизайні. Але якщо ви досі уявляли гліцинію винятково у відтінках бузкового чи фіолетового, настав час познайомитися з її найелегантнішою версією — гліцинією Альба.

Садівник Іш Камран розповів, чому ця білосніжна японська гліцинія підкорює сучасні сади, як змусити її квітнути двічі на рік та які прості хитрощі допоможуть отримати справді розкішне цвітіння.

Останні кілька років світ садівництва переживає справжній ренесанс. Люди все частіше прагнуть створити вдома не просто клумбу, а атмосферу, простір, який заспокоює, надихає та має вигляд кадра із глянцю. Саме тому гліцинія переживає нову хвилю популярності. Її повітряні квіткові водоспади миттєво додають саду романтики, аристократичності й того самого затишку, який так цінують сучасні дизайнери.

Реклама

Чим особлива біла гліцинія

На відміну від найпоширеніших сортів, вона має ніжні білі квіти, які звисають довгими ароматними гронами. Це має майже кінематографічний вигляд, особливо у променях вечірнього сонця.

За словами садівника, ця гліцинія належить до японських сортів. Спочатку вона росте доволі повільно, і саме це часто змушує садівників перейматися. Перші два-три роки рослина ніби «придивляється» до нового місця. Але після адаптації ситуація кардинально змінюється.

Гліцинія починає рости дуже активно, приблизно від одного до трьох метрів на рік. Саме тому важливо заздалегідь продумати місце садіння. Ця рослина швидко займає простір і здатна перетворитися на справжню зелену архітектуру саду.

Сонце

Якщо є одна річ, яку гліцинія любить понад усе — це сонце. Для рясного цвітіння їй потрібне добре освітлене місце. Саме на сонячних ділянках ця рослина формує ті самі розкішні квіткові каскади, заради яких її й вирощують.

Реклама

У затінку гліцинія теж ростиме, але є нюанс. У тіні вона розвивається повільніше та квітне менш активно. Тому садівник радить одразу обирати максимально сонячну локацію, особливо якщо ви мрієте про густе й ефектне цвітіння.

Правильне обрізання

Гліцинія — рослина гарна, але дуже енергійна. Без контролю вона легко перетворюється на хаотичну ліану, яка захоплює все навколо. Саме тому для неї обов’язкове зимове обрізання. Найкращий період — січень або лютий. Воно допомагає:

контролювати ріст

формувати гарну крону

стимулювати цвітіння

не давати рослині витрачати сили на зайві пагони

До того ж регулярне обрізання робить саму рослину акуратнішою та візуально дорожчою, так, ніби садом займався професійний ландшафтний дизайнер.

Як змусити гліцинію рясніше квітнути

Один з найцікавіших лайфгаків — використання томатного добрива. Коли на рослині починають формуватися бутони, Іш рекомендує раз на тиждень протягом чотирьох тижнів підживлювати гліцинію добривом для томатів.

Реклама

Причина проста — такі добрива містять високу концентрацію калію, який стимулює активне цвітіння. Як результат, квіти стають більшими, пишнішими, яскравішими та ряснішими. Цей метод давно використовують досвідчені садівники для декоративних рослин з активним цвітінням.

Друге літнє цвітіння

Саме це робить сорт Альба особливо бажаним. Після завершення першої хвилі цвітіння садівник радить не залишати відцвілі квіткові грона. Їх потрібно акуратно зрізати біля основи одразу після того, як вони повністю відцвітуть.

Далі ще один важливий етап — добре підживити рослину, використати повільнодійне добриво та залишити гліцинію на кілька місяців у спокої. Якщо все зробити правильно, вже влітку рослина може подарувати другу хвилю квітів.

І саме в цей момент сад перетворюється на справжню мрію, особливо у вечірньому світлі, коли білі квіти буквально світяться серед зелені.

Реклама

Новини партнерів