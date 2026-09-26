Не лише стіни: 5 речей, які фарба перетворить на стильний декор / © Credits

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Щоб освіжити інтер’єр, не обов’язково купувати нові меблі чи затівати ремонт. Іноді достатньо невеликої банки фарби та сміливості експериментувати, про це розповіло видання Real Simple. Причому фарбувати можна не тільки очевидні поверхні.

Простір за робочим столом

Можна використати насичений синій колір, щоб створити своєрідний фартух за дитячим письмовим столом. На тлі звичайної білої стіни та металевих полиць така зона одразу стане виразнішою та нагадає окремий маленький кабінет.

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Зовнішня частина ванни

Ванну теж можна фарбувати, наприклад, її зовнішню поверхню у глибокий червоний відтінок. Тоді ванна матиме ефектний вигляд, а сантехніка одразу перетвориться на акцент в інтер’єру. При цьому, варто обирати фарбу, яка витримує вологу, підходить для порцеляни та не тріскається після висихання.

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Сходи

Сходи можуть стати головною декоративною деталлю будинку. Можна оновити їх за допомогою двох кольорів, наприклад, ніжного рожевого та блакитного. Таке поєднання освіжить класичний інтер’єр і додасть йому сучасного настрою.

Віконні рами

Чому б не зробити акцент там, куди ми зазвичай навіть не дивимося. Можна пофарбувати лиштву та віконні деталі у яскравий червоно-помаранчевий відтінок. Він привертає увагу до вікна та водночас підкреслює краєвид за ним.

Намальовані молдинги

Ця ідея формально стосується стін, але настільки креативна, що її складно оминути. Якщо маєте хист і бажання, можна вручну намалювати на стінах декоративні молдинги. Вони додають кольору та характеру оселі, а також створюють ефект дорогого інтер’єрного рішення без витрат на справжню декоративну ліпнину.

Фарба може бути одним із найпростіших способів змінити настрій оселі. Не бійтеся виходити за межі стін і для такого експерименту зовсім не обов’язково купувати ціле відро фарби, іноді достатньо маленької банки.

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