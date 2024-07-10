Не морочтеся: знаменитий садівник спростував 5 міфів про труднощі вирощування троянд

Троянди є однією із найефектніших прикрас нашого саду. Догляд за трояндами спочатку може здатися досить клопітним, тому важливо дослухатися до думки досвідчених садівників і не робити зайвого.

У питаннях вирощування троянд важливо покладатися на рекомендації досвідчених професіоналів, тоді ваш сад тішитиме вас пишним цвітінням від весни до пізньої осені.

Тому Gardens Illustrated звернувся за коментарем до Майкла Марріотта, який був провідним експертом із троянд у компанії David Austin Roses протягом 35 років. Знаменитий розаріанець дав п'ять порад, що руйнують міфи, поширені серед садівників та любителів цих прекрасних квітів.

Міф: троянди ростуть лише на сонці

5 міфів про труднощі вирощування троянд / Фото: Credits

Неправда, троянди можуть рости у тіні. Хоча більшість дійсно любить сонячне місце, деякі дуже добре почуваються в частковій або майже повній тіні. Вони можуть бути не так багато квітів, але вони будуть добре рости.

Міф: троянди не можна пересаджувати на місце, де росли інші троянди

5 міфів про труднощі вирощування троянд / Фото: Credits

Неправда, ви можете це робити. Якщо ви плануєте посадити троянду там, де раніше росла інша троянда, ви можете не турбуватися, що вона почне хворіти на цьому місці, якщо ви добре доглядали свій ґрунт, щедро мульчували і не перегодовували квітку в минулому.

Міф: потрібно обрізати всі пуп'янки, які відцвіли

5 міфів про труднощі вирощування троянд / Фото: Credits

Не варто так сильно турбуватися про в'янення. Варто вибирати троянди, квіти яких відпадають після цвітіння. Зрізання пуп'янків, що зав'яли, сприяє появі другого набору квітів на деяких трояндах, але не у всіх сортів. Якщо після цвітіння у троянди з'являються плоди, слід уникати обрізування пагонів. Експерт рекомендує поекспериментувати, залишивши кілька частин троянди, щоб подивитися, чи з'являться плоди.

Міф: троянди потрібно весь час підгодовувати

5 міфів про труднощі вирощування троянд

Майкл стверджує, що підгодовує троянди дуже мало, оскільки ґрунт у його саду родючий. Рослини можуть постраждати, якщо їх перегодовувати, тому завжди дотримуйтесь інструкцій на упакованні добрива. А ось троянди в горщиках потребують підживлення, оскільки більшості компостів, що не містять торфу, достатньо харчування, щоб троянда могла жити до шести тижнів, а далі троянду варто ще підгодувати. Також не забувайте ретельно поливати, щоб компост не пересихав.

Міф: троянди потрібно весь час обробляти

5 міфів про труднощі вирощування троянд / Фото: Credits

Нічого не робіть, якщо ваші троянди вразили шкідник чи хвороба, рекомендує експерт. Майкл зізнається, що за 40 років вирощування троянд жодного разу не користувалася обприскувачем. Чим більше у вас попелиці, тим краще, вважає він, оскільки вона слугує їжею для птахів та корисних комах, і в результаті ви отримуєте збалансоване середовище. Якщо у вас є троянда, яка постійно бореться із хворобами, видаліть її та посадіть більш стійкий сорт. Розплідники троянд поступово видаляють більш хворі сорти та залишають здоровіші.

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