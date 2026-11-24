Не можна чекати до ранку: тривожні симптоми у собак і котів, за яких потрібно терміново їхати до ветеринара / © Associated Press

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Для тих, хто має домашнього улюбленця, його здоров’я — завжди на першому місці. Та коли собака раптом стає млявим або кішка починає дивно поводитися, не завжди зрозуміло, чи варто одразу телефонувати ветеринарові, чи можна трохи поспостерігати.

Видання Good Housekeeping спробувало з’ясувати, які зміни в поведінці тварин можуть минути самостійно, а які потребують термінового огляду. Головне правило — не ігноруйте навіть незначні відхилення від звичної поведінки свого улюбленця.

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Коли можна поспостерігати

Як і люди, тварини іноді переживають легке нездужання. Кашель, чхання, свербіж, незначні виділення з очей чи носа, розлад шлунка, скиглення чи легка кульгавість не завжди означають невідкладний стан.

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У таких випадках можна уважно поспостерігати за улюбленцем, звертати увагу на його апетит, спрагу, активність і звички. Наприклад, якщо собака почав частіше пити, неохоче піднімається сходами або більше не тішиться тривалим прогулянкам, це привід придивитися до його самопочуття. Зміни в повсякденній поведінці можуть бути першими сигналами проблем зі здоров’ям.

Важливо пам’ятати, що тварини часто приховують біль. Тому незвичний страх, різка реакція на звичайні дотики чи небажання робити те, що раніше приносило задоволення, також можуть свідчити про дискомфорт. Якщо симптоми не минають або посилюються, варто звернутися до ветеринара.

Симптоми, за яких потрібна термінова допомога

Деякі стани не залишають часу на спостереження. Негайно зверніться до ветеринарної клініки, якщо у вашого улюбленця спостерігаються:

Кровотеча, яка не припиняється протягом 5 хв. Це може свідчити про серйозну травму. Удавлення чи безперервний кашель, особливо якщо тварині важко дихати. Травма ока. Навіть незначне, на перший погляд, ушкодження може загрожувати зору. Судоми чи порушення координації. Раптові напади, хитка хода чи втрата рівноваги потребують невідкладної оцінки. Неможливість рухатися. Раптова слабкість або параліч — серйозний привід для термінового огляду. Відмова від води понад 24 години. Такий стан може призвести до небезпечного зневоднення. Контакт з отруйною речовиною. Не чекайте на появу симптомів та одразу зверніться до ветеринара. Очевидні ознаки сильного болю. Різкий крик, стогін, агресивна реакція на дотик або сильне занепокоєння не можна ігнорувати. Неможливість випорожнитися. Проблеми з випорожненням кишківника можуть сигналізувати про серйозне порушення.

Окрему увагу треба приділяти котам. Дихання з відкритим ротом у них майже завжди є невідкладним симптомом. Якщо кішка дихає таким чином не лише кілька миттєвостей після незвичного запаху чи подразника, а продовжує це робити, потрібно негайно доправити її до клініки.

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Також небезпечними є сильні сонячні опіки та ознаки теплового удару. В таких випадках тварині потрібна ветеринарна допомога.

Симптоми, які можуть сигналізувати про діабет і проблеми з серцем

Не всі небезпечні захворювання проявляються раптово. Іноді організм тварини подає попереджувальні сигнали задовго до серйозного погіршення стану.

На можливий діабет можуть вказувати:

посилена спрага та часте сечовипускання

втрата ваги, навіть якщо апетит не змінився чи посилився

зниження апетиту

повторювані інфекції шкіри чи сечовивідних шляхів

помутніння очей, особливо у собак

Проблеми з серцем можуть проявлятися інакше:

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кашлем

прискореним диханням

швидкою втомлюваністю під час фізичної активності

слабкістю

непритомністю чи раптовим падінням

Якщо ви помітили такі ознаки, не відкладайте консультацію. Що раніше ветеринар встановить діагноз, то більше шансів вчасно розпочати лікування та підтримати якість життя улюбленця.

Наші домашні тварини не можуть сказати, що саме у них болить, тому уважність господарів має величезне значення. Стежте за звичками, апетитом, активністю і диханням тварини, бо навіть невеликі зміни можуть бути важливими. І головне — якщо є підозра на невідкладний стан, краще звернутися до ветеринара одразу, ніж ризикувати дорогоцінним часом.

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