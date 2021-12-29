Не нудні меблі у 2022 році: вибираємо незвичне ліжко

Ліжко – більш ніж звичний предмет меблів у спальній кімнаті. Дизайн і форма у більшості ліжок теж звичні, стандартні і навіть певною мірою банальні. Якщо ви хочете урізноманітнити інтер'єр чимось незвичайним, дизайнерським та ексклюзивним, то меблі – це відмінний напрямок для експериментів.

Ліжко двоспальне теж може стати тим самим акцентним предметом, що притягує погляди і викликає приємне здивування. І вибирати є з чого, від ліжок-подіумів та ширяючих меблів до ліжок-гнізд та меблів з круглою основою.

Незвичайні форми

Стандартне ліжко – це прямокутник близько двох метрів завдовжки та шириною від 70 до 180 сантиметрів. Є й більш просторі моделі – завдовжки до 220 сантиметрів та завширшки 200 сантиметрів. Такі ліжка відмінно підходять парам, які люблять свободу та розлогі пози під час сну.

Більш незвичайні варіанти – це круглі та овальні ліжка. Зазвичай їх ставлять не до стіни, а в центрі кімнати або в спальній зоні квартири-студії. Найінноваційніший формат – це ліжка-чохли та ліжка-кокони, які закривають сплячу людину практично з усіх боків.

Цікавий варіант, який знаходиться в трендах - це ліжка трансформери, які можуть перетворюватися на двоярусні меблі або навіть на диван.

Незвичайний дизайн

Незвичною може бути не лише форма, але конструкція та зовнішній вигляд меблів. Наприклад, ліжко може парити над підлогою – ефект левітації досягається шляхом прихованих монтажних елементів у стіні біля узголів'я. Меблі можуть не мати видимих царг, а також ніжок і спинок – це ліжка-подіуми.

Певним попитом користуються ліжка в мінімалістичному дизайні, які відмінно вписуються в скандинавські та лофт інтер'єри.

Цікавий варіант для тих, хто ставить у пріоритеті комфорт – ліжка-гнізда з м'яким ложем та глибоким верхнім шаром наповнювача.

Що стосується кольорів, то в моду знову повертаються оббивки пастельних тонів, від світло-рожевих і бежевих до сірих і майже чорних. Власникам класичних спалень варто звернути увагу на світло-жовті, рожеві та благородно-зелені відтінки, уникаючи надто яскравих варіацій.

Нагадуємо, що для доступу до широкого асортименту ліжок, у тому числі нестандартної форми та незвичайного дизайну, варто відвідати тематичні магазини меблів Києва – зробити це можна як особисто, відвідавши торгові центри, так і дистанційно. Наприклад, на офіційному сайті ТЦ 4ROOM.