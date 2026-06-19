Не обрізайте все й одразу: що лишити на пасинках для більшої зав’язі

Огірки / © Credits

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На сторінці городниці snegurka_sad_svitlana розповіли про простий, але доволі показовий лайфгак до формування огірків, який вже привертає увагу городників. Йдеться не про складні схеми, а про практичну логіку, як обрізати, що залишати та як допомогти рослині зав’язувати більше плодів.

Пасинки як ресурс

Замість класичного підходу «прибрати все зайве», авторка методу не видаляє всі пасинки повністю. Навпаки, вона залишає на пасинках по 1–2 міжвузля. Саме цей підхід, за її словами, дозволяє рослині активніше працювати та давати додатковий урожай.

Результат простий та дуже показовий, адже все росте і все зав’язується.

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Більше зав’язі — більше огірків

Щоб стимулювати формування плодів, городниця додатково використовує спеціальні препарати для зав’язі. За її словами треба підтримати рослину у момент, коли вона формує майбутній врожай. У складі спеціальних засобів ключову роль відіграє бор — мікроелемент, який відповідає за процес зав’язування плодів у рослин. Найпростіший та найдоступніший варіант, який вона згадує, — борна кислота. Її часто використовують як базове джерело бору для підживлення рослин.

Формування огірків — це не лише обрізання, а й балас, скільки залишити, щоб рослина не витрачала сили дарма, та як допомогти їй у ключовий момент зав’язування плодів.

У цьому підході немає складних технологій, а лише уважність до рослини та розуміння її логіки росту. І, як показує досвід, іноді саме такі прості рішення дають найприємніший результат.

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