Не поливайте квіти під великим тиском: садівник розповів, як користуватися перемикачем пістолета на шлангу

Щоб сад радував цвітінням, а город – урожаєм, дуже важливо подбати про правильне поливання.

Незабаром у нас встановиться тепла й сонячна погода, і на перший план вийдуть питання правильного поливання рослин. Останнім часом дуже популярними стали пістолети для поливання, які кріпляться до шланга. Зазвичай такий пристрій має кілька режимів.

Про те, який режим для чого призначений, розповідає досвідчений садівник The Mediterranean Gardener.

Режим, помічений конусом, призначений для делікатного поливання.

Потужний вузький струмінь підійде для миття, наприклад, садових доріжок.

Повний режим (він може бути з позначкою у вигляді крана зі струменем) найбільше підходить для швидкого наповнення відер і лійок.

Режим "душ" є оптимальним для дбайливого поливання.

Плоский струмінь підходить для змивання мила з автомобілів.

Режим "туман" добре використовувати для поливання розсади.

Позначення режимів можуть бути різними, проте загальний принцип такий – чим делікатніша рослина, тим дбайливіше поливання. Потужні, вузькі в діаметрі або пласкі струмені краще використовувати для клінінгу.

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