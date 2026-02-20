Не поспішайте викидати старі подушки — практичні способи дати їм друге життя / © Associated Press

Зміна подушки — маленький апгрейд якості сну. Викинути стару — найпростіше рішення, проте не найекологічніше. Видання Martha Stewart зібрало ідеї, як використати подушки повторно, бо відповідальне споживання — це вже не тренд, а нова норма.

Подушки зазвичай служать 1–2 роки, залежно від наповнювача та якості. З часом вони втрачають форму, підтримку та гігієнічність для сну. Але якщо подушка чиста та без ознак плісняви, її матеріали ще можна використати. Повторне використання текстилю — це зменшення відходів, економія коштів і плюс до екологічної свідомості. І найприємніше — більшість ідей не потребують спеціальних навичок.

М’яка підкладка для саду

Якщо вам подобається працювати у саду чи на дачі, стара подушка може стати комфортною підкладкою для колін під час прополювання чи висаджування квітів. Щоб вона прослужила довше:

помістіть її у чохол із водонепроникної тканини

використайте старий тент або щільний пакет

зашийте краї, щоб наповнювач не намокав

Коліна скажуть вам «дякую» вже після першої грядки.

Допомога притулкам для тварин

Притулки для собак і котів часто потребують м’яких матеріалів для облаштування кліток і вольєрів. Старі подушки можуть стати теплим лежаком для тварин. Перед тим як передати:

перевірте, чи приймає притулок подушки

переконайтеся, що вони чисті та без різких запахів

Або ж використайте подушку вдома, просто загорніть її у стару наволочку чи плед і зробіть лежанку для власного улюбленця.

Амортизатор під час переїзду

Переїзд — це завжди хаос. Старі подушки можуть виконати роль безпечного паковання для:

посуду

декоративних предметів

ваз і світильників

Вони також стануть м’яким бар’єром між меблями та стінами під час транспортування. Економно та практично.

Домашній килимок для колін

Прибирання нижніх полиць, миття підлоги чи сортування речей у шафі — завдання, де коліна страждають найбільше. Подушка може перетворитися на зручний мініматрац. Можна:

використати її, просто одягнувши щільний чохол

витягнути наповнювач і створити компактну пласку подушку власного дизайну

Оновлення м’яких іграшок

Якщо подушка наповнена синтепоном або іншим штучним матеріалом, її вміст можна використати для «реанімації» улюбленого ведмедика чи зайчика. Трохи швейних навичок — і м’яка іграшка знову стане об’ємною, мов нова. Особливо актуально для дитячих кімнат.

Комфорт для тераси чи балкона

Подушки, які вже не підходять для спальні, можуть чудово працювати на відкритому повітрі.

Додайте новий водостійкий чохол

Використайте їх для стільців, лавки або підлоги на балконі

Навіть проста подушка здатна зробити зону відпочинку затишнішою без зайвих витрат.

Стильний пуф для підлоги

Один із найкреативніших варіантів — створити підлоговий пуф.

Що потрібно:

наповнювач зі старих подушок

тканина, можна використати старе простирадло чи декоративний текстиль

базові навички шиття

Такий пуф стане ідеальним для:

дитячого куточка

зони читання

медитаційного простору

додаткового сидіння для гостей

Екологічно, бюджетно та ніби з Pinteres.

Коли все ж варто викинути

Подушку краще утилізувати, якщо:

вона має неприємний стійкий запах

є сліди плісняви

матеріал сильно пошкоджений чи злежаний

У такому разі варто дізнатися, чи приймають текстиль на перероблення у вашому місті.

Стара подушка — це не сміття, а ресурс. Трохи креативності — і вона стає садовим аксесуаром, лежанкою для тварини, частиною інтер’єру чи навіть дизайнерським пуфом. У світі, в якому ми прагнемо усвідомленішого споживання, такі маленькі рішення формують великі зміни. І, погодьтеся, набагато приємніше створити щось нове, ніж просто винести ще один пакет до смітника.