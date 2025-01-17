Не припиняємо садівництво: 4 найкращі рослини для зимового розмноження живцями

Зазвичай ми асоціюємо розмноження з весною, але є кілька рослин, які можна виростити з живців у холодні місяці.

Якщо ви завзятий садівник, то зима для вас – період суму й вимушеної бездіяльності. Але, як зʼясувалося, вирощувати рослини можна й холодної пори року.

GardeningKnowHow назвав найкращі рослини для розмноження взимку. Перш ніж визначити, які з них найбільш підходять для цього, варто розвінчати міф, згідно з яким цієї пори року не варто починати різати живці, бо начебто шанси вижити у них невеликі через низький рівень світла й відсутність тепла. Але насправді для деяких рослин це може бути вдалим часом для розмноження.

Легко припустити, що збирати живці можна лише в період активної вегетації, але це не так. Зима – найкращий час для того, щоб взяти і вкоренити листяні живці багатьох улюблених садових рослин. Крім вирощування взимку живців для рослин на відкритому повітрі, вам може бути цікаво, чи можна також розмножувати кімнатні рослини. Можна, але в цей час вони можуть укорінюватися довше.

Як вибрати рослини для розмноження взимку

В саду найкраще розмножувати взимку деревні рослини. Кущі, дерева та виноградні лози дають свіжі хвойні стебла навесні та влітку. Пізньої осені та взимку ці свіжі пагони міцніють. Такі живці добре підходять для зимового розмноження. Більшість вічнозелених рослин неможливо розмножити таким способом. Важливо брати листяні живці, поки рослини ще перебувають у стані спокою. Щойно ви побачите нове зростання навесні, вже занадто пізно використовувати листяну деревину. Ви можете вкоренити живці у воді чи ґрунті (або у воді, а потім у ґрунті), залежно від виду.

Як вирощувати зимові живці

Зазвичай щоб укоренити живці кущів, потрібно залишити їх у не дуже холодному місці, де вони залишатимуться вологими. Для живців необхідна вогкість. Наберіться терпіння, оскільки вони не пустять коріння до весни. Зимові живці готові до садіння на відкритому повітрі. Розмноження взимку може бути цікавим проєктом, поки сад перебуває у стані спокою. Ось деякі види рослин, які можна розмножувати листяними живцями цієї пори року.

Форзиція

Форцизія / Фото: Credits

Бордюрна форзиція є поширеним і популярним чагарником. Це весняна красуня, яка вибухає на початку сезону яскравим шоу жовтих квітів.

Ви можете розмножити улюблену форзицію взимку, взявши живці. Візьміть зріз старої деревини з кущових сортів форзиції пізно восени та протягом зими. Помістіть його до горщика для вкорінення. Кущ має бути готовий до садіння наступної осені.

Гортензія

Гортензія

Існують кілька типів гортензій, як-от крупнолиста й дубово-листяна, але всі вони можуть розмножуватися взимку за допомогою листяних живців. Гортензії популярні завдяки своїм квітам, які цвітуть протягом літа й до осені.

Візьміть живці пізньої осені або на початку зими та вкореніть їх у вологій суміші або піску. Зробіть живець нижче вузла та занурте його в гормон укорінення для кращого результату.

Спірея

Спірея

Кущі спіреї популярні в ландшафтному дизайні, оскільки їх легко вирощувати та доглядати за ними, і вони представлені різними сортами.

Взимку візьміть живці, зрізавши їх трохи нижче листкового вузла або бруньки. Покладіть зрізаний кінець у насичений вологою ґрунт і тримайте його вогким усю зиму. Шукайте ознаки появи коренів навесні.

Ґліцинія

Ґліцинія / Фото: lady.tsn.ua

Багато ліз також можна розмножувати листяними живцями взимку. Ґліцинія – це довга деревна ліана, яка швидко росте та яку цінують за китиці квітів, що розпускаються навесні й на початку літа.

Щоб вкорінити рослини ґліцинії, візьміть живці з приросту поточного року взимку. Їх треба зрізати під брунькою. Ви можете занурити зрізаний кінець у гормон укорінення, щоб прискорити процес, але це необов’язково. Тримайте живець у вологому ґрунті, поки він не вкорениться.

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