Не робіть цього зараз: чому гортензії не можна обрізати восени

Гортензії, як і багато кущів, потребують обрізання. Але обрізати їх треба дуже обережно, зважаючи на рекомендації досвідчених садівників.

Гортензії в період цвітіння місяцями дарують свою красу. Однак якщо ви хочете щороку насолоджуватися їхнім гарним квітненням, вам варто запам'ятати кілька важливих правил.

Про те, коли та як потрібно обрізати гортензії, досвідчені садівники розповіли Еxpress.co.uk.

Навіщо потрібне обрізання гортензій

Чому гортензії не можна обрізати восени / Фото: Credits

Щорічне обрізання потрібне для того, щоб квіти гортензії були пишними, а кущі акуратними. Якщо не обрізати рослину щороку, старі квіти можуть заплутатися в нових пагонах. Садівники також виявлять, що з часом гортензія стає вищою і оголює нижню частину стебел. Так, на верхівці будуть квіти, а внизу – оголені дерев'янисті стебла.

Коли потрібно обрізати гортензії

Чому гортензії не можна обрізати восени / Фото: Credits

Однак знати, коли треба обрізати гортензії, дуже важливо, оскільки обрізання в невідповідний час може призвести до втрати квітів.

Гортензії потрібно обрізати лише навесні після останніх заморозків. Тоді треба видалити тільки відмерлі пагони до нових пагонів і підживити рослини. Не відрізайте квіти, що засохли, поки не минуть перші заморозки, оскільки вони захищають кущ від перемерзання.

Деякі гортензії квітнуть на нових пагонах, водночас інші переважно зав'язують квіткові бруньки на старій деревині. Незалежно від цього, краще зачекати з обрізанням усіх гортензій до весни.

Чому не можна обрізати гортензії взимку

Восени гортензії переходять до періоду спокою. Вони не дають нових пагонів до наступної весни. Рослини, обрізані в цей час, наражаються на більший ризик обмороження, оскільки нові пагони на місці обрізання сприйнятливіші до сильного холоду. Осіннє обрізання може додатково зменшити кількість квітів наступного літа.

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