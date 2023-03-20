Не робіть так: чотири лайфгаки з інтернету, які можуть зашкодити вашому майну

Легковажно дотримуватися порад з інтернету небезпечно не лише в тому разі, коли це стосується здоров'я та харчування. Іноді порада про те, як відчистити пляму або відмити кран у ванній кімнаті, може значно погіршити проблему.

В інтернеті можна знайти поради на всі випадки життя: як побудувати будинок, схуднути, знизити або підвищити тиск, посадити дерево, виростити помідори, випрати джинси та багато іншого. Проте якими б простими й нешкідливими не здавалися рекомендації інтернет-спільноти, іноді не варто втілювати їх у життя.

Серед лайфгаків з інтернету справді буває багато дієвих, але деякі з них у найкращому разі марні, а в гіршому – небезпечні. Еxpress.co.uk попереджає своїх читачів про чотири лайфгаки, яких точно не варто дотримуватися.

Двосторонній скотч замість цвяхів і шурупів

Один із лайфгаків, які рекомендуються блогерами, – використання двостороннього скотчу для розвішування картин або навіть для прикріплення вішаків. Це, за словами лідерів думок, допоможе уникнути використання цвяхів або гачків для картин.

Хоча на початковому етапі це може заощадити час, домашні майстри ризикують пошкодити стіни або меблі, а також зіпсувати підлогу.

Скотч не може бути надійним кріпленням для картин, оскільки коли він відклеїться, часто разом зі штукатуркою, картина впаде, рама розіб'ється і можуть бути пошкоджені підлога або меблі.

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Дриль для очищення душу

Прибирання ванної кімнати – рутинна робота, яка подобається небагатьом, тому пошук лайфгаків, які економлять час, є прибавливим для багатьох людей.

Проте порада прикріпити щітку для чищення до електродриля, щоб почистити крани у ванній кімнаті, може завдати більше шкоди, ніж користі.

Електроінструменти потрібно використовувати з обережністю, і вони точно не для прибирання. Швидкість очищення може призвести до пошкодження сантехніки, плитки або душу чи ризику травм, якщо щітка злетить.

Використання алюмінієвої фольги для тунельної свічки

Ще один популярний лайфгак, який набрав тисячі переглядів в Інтернеті, показує, як продовжити термін використання свічки, щоб вона не вигорала в середині, залишаючи багато воску по краях. Блогери рекомендують зробити тунельну свічку, огорнувши фольгу навколо свічки, що горить, і злегка загнувши краї фольги до центру.

Ніколи так не робіть. Це дуже небезпечно, ви можете влаштувати вдома пожежу. Хоча алюмінієва фольга спалахує лише за високих температур, залишати свічку, обмотану нею, без нагляду – небезпечно. Якщо фольга буде занадто довго піддаватися впливу тепла, вона може спалахнути, наражаючи вас і вашу оселю на значний ризик.

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Чистка дивана таблеткою для посудомийної машини

Чистка дивана може бути втомливою роботою. Однак не рекомендуємо використовувати лайфгак, у якому використовують серветки з мікрофібри та таблетки для посудомийної машини, щоб вивести з нього плями.

Таблетки для посудомийних машин є одним із найагресивніших засобів для чищення в будинку і з часом можуть пошкодити матеріал оббиття дивана та призвести до вицвітання тканини.

Такі хімічні речовини, як таблетки для посудомийки, також варто тримати якнайдалі від дітей та свійських тварин, оскільки вони можуть бути токсичними або шкодити чутливій шкірі.

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