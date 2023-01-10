Не робіть так: п'ять поширених помилок під час завантаження посудомийної машини

Посудомийні машини вже багато років є одним із найбільш затребуваних видів побутової техніки. Але як з'ясувалося, не всі вміють ними правильно користуватися.

Експерти розповіли Еxpress.co.uk, яких помилок припускаються люди під час завантаження посудомийних машин і чому це важливо.

Нахил – брудним боком до центру

По-перше, переконайтеся, що ваші тарілки та посуд нахилені до центру посудомийної машини. Вода надходить зсередини пристрою, а це означає, що бік, звернений до середини пристрою, буде митися найкраще. Отже, важливо ставити найбрудніший бік тарілки, миски або страви з нахилом до середини.

Жодного попереднього полоскання

Фахівці не радять промивати тарілки, перш ніж відправити їх до посудомийної машини. Люди часто думають, що часточки їжі можуть накопичуватися на дні машини і заважати якісному миттю, і хоча це частково вірно, регулярне очищення пристрою буде більш ефективним, ніж полоскання тарілок під краном перед миттям у машині. Експерти стверджують, що більшість посудомийних машин і таблеток для них призначені для роботи з часточками їжі та відмінно можуть з ними впоратися.

Слідкуйте за зубцями

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Маленькі зубці, які утримують ваш посуд у вертикальному положенні – це дуже важливий конструктивний елемент. Тарілки й миски потрібно ставити між зубцями, а не зверху на них.

Коли ваші тарілки й миски розташовуються між зубцями, це дозволяє воді вільніше надходити на верхню полицю посудомийної машини. Якщо покласти щось поверх зубців, це ускладнить або зупинить очищення предметів на верхній полиці.

Не перевантажуйте

Переконайтеся, що ви не перевантажуєте посудомийну машину. Вода в машині та розбризкувачі, які миють посуд, потребують достатнього простору, щоб виконати свою роботу.

Перевантаження машини може завадити цьому, і ваш посуд не буде вимитий так ретельно, як мав би.

Миски та сковороди повинні бути розміщені в задній частині нижньої полиці під кутом до центру посудомийної машини. Водночас невеликі тарілки можуть бути завантажені так, щоб заповнити будь-які проміжки, тоді простір не буде витрачений марно.

Перед запусканням машини обов'язково переконайтеся, що посуд не блокує розпилювачі, оскільки це може стати на заваді всьому циклу очищення. Ручки розпилювача містять форсунки, які миють та ополіскують ваш посуд, і їхнє блокування може вплинути на ефективність миття.

Ніколи не кладіть ці предмети до посудомийної машини

Деякі предмети, на жаль, можна мити лише руками, до них належать:

кухонні ножі;

тонка порцеляна;

посуд із тонкого скла;

деякі види кришталевих келихів (наприклад, келихи для віскі з товстого кришталю);

дерев'яний посуд;

чавунні каструлі та сковорідки.

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