Не робіть цього просто зараз: як невчасно виконані садові роботи можуть нашкодити рослинам

Оскільки повітря починає охолоджуватися, а листя опадає на землю, багато хто вважає, що осінь уже настала.

Однак експерти попереджають, що поспіх з осінніми садівничими завданнями може завдати більше шкоди, ніж користі. Про це пише Еxpress.co.uk.

Що таке «хибна осінь»

У періоди раннього похолодання можна спостерігати явище, відоме як «хибна осінь» — реакцію на виживання рослин, які досягли межі своїх можливостей після рекордної літньої спеки. Екстремальні умови можуть «обдурити» рослини, змусивши їх поводитися так, наче сезон змінився, навіть якщо офіційно ще літо. І тоді в перші тижні вересня ми бачимо рясне опадання листя. Садівники, які поспішають з виконанням певних робіт, ризикують пошкодити свої рослини і ґрунт, звівши нанівець місяці літніх зусиль.

Поширеною помилкою є припущення, що осінь починається від моменту, коли листя стає жовтим. Хибна осінь — це реакція на стрес, а не ознака того, що можна безпечно обрізати чи підживлювати. Якщо проводити такі роботи занадто рано, це може послабити рослини, зробивши їх вразливими до заморозків і хвороб, коли настане справжня осінь.

Садові роботи на вересень

Замість того, щоб обрізати і потенційно завдати шкоди вашим рослинам до того, як осінь справді настане, є кілька інших видів робіт, які садівники можуть виконати цього місяця. Одна з них — продовжувати підживлювати рослини, а не обрізати їх.

Якщо вони мають трохи стресований вигляд, легке рідке підживлення може допомогти їм отримати більше енергії, перш ніж настане час для переходу у стан спокою взимку.

Хибна осінь може призвести до того, що листя стане коричневим раніше, ніж зазвичай, але якщо ви це помітили, не обрізайте їх. Воно все ще може забезпечувати важливу тінь для коренів рослин і може відновитися, якщо добре його полити.

Зараз занадто рано його видаляти, оскільки рослини зазнають більшої шкоди, коли нарешті настане зима, тож варто залишити їх на деякий час у спокої.

І хоча може виникнути спокуса зайнятися іншими осінніми справами, як-от садіння весняних цибулинних рослин чи пересівання газонів, можливо, варто зачекати з цим до кінця місяця. Виконання цих завдань занадто рано може призвести до втрати зусиль, не кажучи вже про шкоду для вашого саду.