Не робіть цього: садівники назвали 7 рослин, які не можна підживлювати в березні

Квіти ехінацеї / © Associated Press

Підживлення таких рослин, як лаванда , навесні може призвести до меншої кількості квітів, м’яких стебел або зниження стійкості до посухи — це може бути навіть фатальним.

Щойно знову зійде сонце і в саду почнуть розпускатися бруньки, виникає спокуса почати підживлювати рослини та стимулювати їхнє весняне зростання. І хоча багато улюблених садових рослин, як-от троянди, бугенвілія та гібіскус, люблять весняне підживлення, для деяких рослин зараз це завдасть більше шкоди, ніж користі.

Чому не всі рослини потребують підживлення саме зараз та які краще наразі залишити у спокої, розповідає GardeningKnowHow .

Проблема весняного підживлення полягає в тому, що воно стимулює ріст великої кількості ніжних верхівок, які можуть бути знищені пізніми заморозками.

Ще одна проблема полягає в заохоченні рослинності, яка швидко росте, тому ви отримуєте занадто довгі та слабкі стебла, недостатньо міцні для того, щоб утримувати квіти влітку. А ще соковиті пагони, які виникають внаслідок концентрованого надходження поживних речовин, можуть бути спокусливими ласощами для шкідників.

Також якщо ви стимулюєте більший ріст над землею, ніж може витримати коренева система під поверхнею ґрунту, ви створите рослину, яка перебуває у стресі та залежить від вас щодо води та поживних речовин і є схильнішою до хвороб.

А ще деякі рослини просто краще ростуть на бідніших ґрунтах, тому взагалі не потребують підживлення. Тож перш ніж ви почнете захоплюватися цими добривами, ось рослини, які не варто підживлювати в березні.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Ця ароматна дама походить з середземноморського регіону Європи, де вона чудово почувається на кам’янистих і піщаних ґрунтах у жаркому, сухому кліматі. Тож якщо ви підживите лаванду, то створите родючі умови, з якими вона просто не готова впоратися. Як результат, ви насолоджуватиметеся меншою кількістю квітів, оскільки ваша лаванда зосередиться на вирощуванні листя і стебел. Таке швидке зростання означає, що ефірні олії також менш концентровані, тому вона не буде такою ароматною влітку або такою витривалою взимку. В найгіршому разі надмірне підживлення може вбити вашу лаванду, тому залиште цю красуню з бузковим вістрям у спокої.

Рудбекія

Рудбекія / © Associated Press

Рудбекія — ще одна сонцелюбна рослина, яка найкраще росте на бідному ґрунті. Обов’язково замульчуйте землю навколо неї, щоб покращити ґрунт і структуру для гарного дренажу, але не підживлюйте її, оскільки чорноока Сьюзан не потребує цього. Дайте їй надто багато добрива — і отримаєте менше квітів, а скупчення стебел може призвести до борошнистої роси. Вона також стане менш посухостійкою, а її здатність витримувати тривалі періоди сухої погоди є однією з найбільших переваг цієї радісної ромашки.

Монарда

Монарда / © Credits

Монарда також дуже посухостійка рослина, яка ніколи не потребує підживлення. Як і багато інших північноамериканських рослин, вона еволюціонувала, щоб виживати та чудово почуватися в цьому кліматі, тож не створюйте для неї незвичні умови шляхом підживлення. Усе, що ви зробите — це підживите слабкі, м’які стебла. Інші місцеві рослини, які не оцінять підживлення — це ехінацея (Echinacea), еутрохіум (Eutrochium), седум лісовий (Sedum ternatum), асклепій бульбоподібний (Asclepias tuberosa) і гайлардія (Gallardia).

Декоративні трави

Міскантус / © Credits

Підживлюйте декоративну траву — і ви отримаєте слабкий, м’який ріст. Більшість трав швидко ростуть навіть на бідному ґрунті, тож краще залишити їх напризволяще. Поширеною помилковою думкою є, що міскантус є винятком із цього правила. Хоча багато міскантусів можуть виростати до значної висоти, вони не потребують підживлення. Насправді деякі вважаються інвазивними, тому їм точно не потрібна допомога для росту! Якщо ваша рослина не цвіте, причина навряд чи полягає в нестачі поживних речовин. Набагато ймовірніше, що їй не вистачає сонячного світла, тому викопайте її, розділіть кореневу грудку, щоб відновити рослину, та пересадіть на сонячніше місце.

Газонні трави

Газон / © Credits

Йдеться про різновиди трав, які часто використовуються у жаркому кліматі, щоб залишатися зеленими протягом спекотного літа, і прокидаються лише тоді, коли температура стає достатньо високою для підтримки росту. Якщо підживлювати ці теплі трави зараз, спляче коріння не поглине поживні речовини: добриво буде змите, що є не просто марнотратством, а й призводить до забруднення ґрунту. До поширених різновидів належать бермудська трава (Cynodon dactylon), зойсія (Zoysia), стенотафрум секундум (Stenotaphrum secundatum) і багатоніжка (Eremochloa ophiuroides). Зачекайте, поки ці теплі трави стануть зеленими і почнуть активно рости, перш ніж підживлювати їх, що зазвичай відбувається наприкінці квітня чи в травні.

Геленіум

Геленіум / © Credits

Посухостійкі багаторічні рослини, як-от геленіум, не потребують добрив під час вирощування у ґрунті. Надмір поживних речовин спричинить швидкий ріст і високі, довгасті стебла, які, ймовірно, потребуватимуть підв’язування, тож не ускладнюйте собі життя! Набагато краще підживлювати бідний ґрунт щорічним мульчуванням, а якщо ваша рослина погано цвіте — викопайте її, розділіть кореневу грудку та пересадіть ділянки, щоб відновити ріст.

Ще одна проблема, яку може спричинити надлишок підживлення — це опік коренів. Геленіуми мають розгалужену кореневу систему, але поверхневу, яка простягається лише на глибину близько 30 см. Концентрація невикористаних добрив у ґрунті може пошкодити коріння, роблячи його менш здатним поглинати воду, знижуючи таким чином посухостійкість рослини.

Нещодавно посаджені дерева й чагарники

Азалія / © ТСН

Багато людей навесні підживлюють щойно посаджені дерева й чагарники, а це не робить послугу новим рослинам. Поки вони приживаються на новому ґрунті, важливо, щоб протягом першого року вони зосередилися на рості коренів і розвинули міцну підземну мережу живлення. Коріння не лише закріплює рослину в землі. Її кінчики вкриті мікроскопічними кореневими волосками, які діють як соломинки, вбираючи вологу та поживні речовини. Що більше росте коріння, то краще ваша рослина може живитися і зволожувати себе.

Загальне правило — не підживлювати протягом першого року життя дерева або чагарнику у вашому саду незалежно від того, наскільки зрілими вони є на момент висадження. Це змушує рослину розвивати сильну кореневу систему, оскільки їй доведеться шукати поживні речовини. Ймовірно, ви додали трохи органічних речовин, як-от компост, до ґрунту під час садіння, і можна мульчувати його навесні чи восени, щоб забезпечити загальні поживні речовини і ваша рослина мала зараз усе необхідне, якщо ви регулярно та глибоко поливаєте.

Давайте щойно посадженому дереву чи чагарнику більше концентрованого добрива, ніж йому потрібно, і ви не лише зупините ріст коренів, а й підживите ріст верхівки, що означає велику кількість стебел та листя. А будь-яка рослина з більшою кількістю листя, ніж може витримати її коренева система, є рослиною, яка перебуває у стресі та схильна до хвороб.

Коли краще мульчувати замість того, щоб підживлювати

Для рослин, які краще ростуть без концентрованої дози поживних речовин, набагато краще мульчувати, ніж удобрювати ґрунт, якщо він у вас бідний. Це просто означає нанесення на поверхню землі шару органічної речовини товщиною 5–7,5 см, яка повільно перегниватиме і забезпечуватиме м’яке живлення, одночасно покращуючи структуру вашого ґрунту.