Не робіть зайвого: 6 рослин, які варто занести до дому на зиму, і 5, що цього не потребують

Жоржини / © Associated Press

В наших садах часто присутні багаторічні рослини, які не здатні пережити зиму на вулиці. Зазвичай, садівникам радять перенести їх на зиму у приміщення, та чи всі вони варти того клопоту?

Перед настанням холодів пройдіться садом, придивіться до рослин, які з них вам хотілося б оточити піклуванням й зберегти на наступний рік, а які простіше буде навесні знову купити в садовому центрі, радить Арріка Елін Сансон, досвідчена садівниця та редакторка CountryLiving.

Ось, які рослини вона радить зберігати на наступний рік.

Однорічна герань

Є два основних способи врятувати однорічну герань (пеларгонія): занесіть весь горщик всередину, обрізавши на третину, і поставте на яскраве сонячне вікно або під лампу для вирощування. Ретельно полийте рослини, коли ґрунт стане переважно сухим.

Або викопайте рослини та видаліть з них весь ґрунт, зберігайте їх у коричневому паперовому пакеті та замочіть коріння кілька разів протягом зими, щоб вони не пересохли. Навесні пересадіть рослини в горщик та винесіть на вулицю, коли мине загроза заморозків.

Цитрусове дерево

Його обов’язково потрібно обприскати перед занесенням, оглянути та ізолювати на більшу частину зими, щоб переконатися, що ви не занесете додому жодних шкідників.

Ці дерева непогано ростуть на сонячному вікні, що виходить на схід, захід або південь, але через брак світлового дня взимку вони набагато краще ростуть під світлодіодною лампою для вирощування протягом 12-14 годин на день.

Розмарин

Розмарин може бути вибагливим у наших суперсухих будинках взимку, але можна занести всю рослину в горщику до приміщення, тримати її на сонячному вікні, що виходить на схід або захід, і поливати, коли поверхня відчувається сухою. Якщо у вас немає місця в приміщенні, розмарин також чудово почуватиметься в неопалюваному гаражі або на критому ґанку. Це напрочуд стійка рослина.

Інжир

Більшість інжирів не є морозостійкими. Після перших чи двох заморозків, коли все листя опаде, занесіть інжир у горщику до приміщення або сховайте його в неопалюваному гаражі чи підвалі. Поливайте періодично, приблизно раз на місяць.

Ваше фігове дерево може мати грубий вгляд і намагатися прорости рано, перш ніж ви зможете винести його на вулицю, але більшість інжирів — неймовірно витривалі рослини; сильно обріжте їх навесні та виставте на вулицю, коли температура вночі не опускається нижче 10 градусів.

Жоржини

Бульби жоржин також легко зберегти: після перших або двох заморозків обріжте листя до 15 сантиметрів від ґрунту, а потім зберігайте в неопалюваному місці, яке не замерзає.

Покладіть їх шарами у вермикуліт, торф’яний мох або кедрову стружку в пластиковий контейнер без кришки або в паперовий пакет. Перевіряйте бульби раз на місяць і обприскайте, якщо вони занадто сухі. Пересаджуйте наступної весни, коли мине вся небезпека заморозків.

Райський птах (стреліція)

Ця гарна тропічна рослина чудово підходить для кімнатного вирощування, і вона напрочуд морозостійка в умовах низької освітленості. Занесіть весь горщик і поставте його на сонячне вікно. Поливайте приблизно кожні 10 днів, коли верхні кілька сантиметрів ґрунту стають сухими.

Ці рослини, навпаки, не варті клопоту з влаштування їм зимівлі.

Бостонська папороть

Зараз деякі люди віддано доглядають за своїми бостонськими папоротями і сумлінно пересаджують їх у приміщення щоосені. Але нижчий рівень освітлення в приміщенні призводить до того, що вони скидають листя, а потім ще більше. І ще більше. Брудний процес.

Гарденія

Ця вибаглива красуня віддає перевагу високому рівню вологості, тому зазвичай вона миттєво скидає і листя, і пуп’янки, опинившись у приміщенні.

Лаванда

Види лаванди, які не є холодостійкими, такі як іспанська лаванда, просто не люблять сухого, нагрітого повітря в приміщенні.

Кана Лілія

Кани найлегше зимують з усіх ніжних тропічних рослин. У холодних регіонах потрібно викопувати кореневища, оскільки вони не переживуть заморозків.

Після перших або двох заморозків обріжте листя приблизно до 15 сантиметрів від землі. Потім підніміть кореневища садовими вилами або лопатою та зберігайте їх у паперовому пакеті в неопалюваному приміщенні, такому як підвал або гараж, де вони не замерзнуть. Навесні, коли мине вся загроза заморозків, розділіть рослини та пересадіть.

Мандевіла (Дипладенія)

Садівниця пробувала або залишити її в горщику та занести, або спочатку обрізати, а потім занести. Жодне з цих рішень не дало результату. Через нижчий рівень освітлення ці рослини тільки скидали листя та виділяли білий сік.

Ці ніжні тропічні рослини (не витривалі багаторічні види) викликають лише розчарування, скинувши листя та постійно борючись із попелицею.