Не садіть їх туди: 10 місць вашого саду, де ніколи не ростимуть помідори

Помідори

Реклама

Помідори ніколи не варто садити в місцях, які їм не підходять — плоди просто не ростимуть.

Досвідчені садівники поділилися з Еxpress.co.uk своїми головними правилами, чого треба уникати, вирощуючи власні помідори. Хоча вони вважаються відносно невибагливими в догляді, коли йдеться про самостійне садівництво, ключем до успішного вирощування плодів є те, де саме ви їх садите. Існує багато помилок, які роблять новачки-садівники, навіть не усвідомлюючи цього.

Якщо ваші помідори затримуються у зростанні, приваблюють шкідників, страждають від грибкових захворювань або дають мало плодів, можливо, ви вже зробили неправильний крок. Зараз — сезон садіння, тому важливо точно зазначити, яких місць у вашому саду необхідно уникати.

Реклама

Низинні ділянки

Не садіть томати в низько розташованих ділянках, де вода може накопичуватися або стікати деякий час. Якщо вони ростуть у зоні, де забагато води, це може спричинити низку проблем, зокрема хвороби і гниття коренів.

Ділянки з низьким рівнем освітлення

Помідорам потрібно від шести до восьми годин сонячного світла щодня, щоб рости сильними та здоровими. Вони найкраще процвітають на повністю сонячних ділянках і менше — в затінених.

Торішні ділянки садіння

Не робіть помилки, пересаджуючи розсаду томатів на те саме місце, що й торік. Експерти стверджують, що сівозміна є ключем до здорового зростання помідорів. Садіння в цих зонах може сприяти не лише хворобам, а й шкідникам, і робить ваші помідори схильнішими до в’янення.

Ділянки зі скупченням

Потік повітря важливий для здоров’я ваших помідорів, тому ключовим є рівномірне розташування рослин не лише одна від одної, а й від інших рослин. Якщо повітря застійне, це може призвести до проблем із хворобами. Під землею занадто густо посаджені рослини томатів конкуруватимуть за обмежені ресурси (поживні речовини та воду) і можуть погано рости.

Реклама

Тісні грядки та контейнери

Так само, садіння помідорів у тісних контейнерах або на грядках є занадто обмежувальним для них і створює загрозу для потоку повітря. Вирощування в такій безпосередній близькості лише підвищує ризик поширення та ураження плодів хворобами і знижує врожайність.

Ділянки поблизу будівель

Помідори не варто вирощувати поряд з будівлями, оскільки вони ризикують не отримувати достатньо сонячного світла або навіть навпаки — отримати занадто багато тепла.

Недостатня поживність ґрунтів

Під час вирощування помідорів треба уникати садіння на піщаних ґрунтах, оскільки в них може не вистачати поживних речовин, що призведе до поганого розвитку плодів. Хоча ущільнений ґрунт також шкодить вашим рослинам, оскільки він має поганий дренаж і томати можуть страждати через те, що коріння не зможе розростатися.

Ділянки, схильні до уражень шкідниками

Якщо ви садите помідори поблизу старих рослинних залишків і бур’янів, це може негативно вплинути на зростання ваших томатів, оскільки в таких місцях підвищений ризик появи шкідників. Роблячи це, ви також можете наражати свої плоди на попелиць, білокрилок, черв’яків тощо.

Реклама

Ділянки з обмеженим доступом до води

Експерт із садівництва пояснює, що для того, щоб процвітати, помідорам потрібна достатня кількість води, особливо під час плодоношення. Якщо вони намагаються рости в місцях, де немає доступу до дощової води, або висаджені занадто далеко від шланга, це може призвести до гниття верхівок і розтріскування плодів.

Ділянки під деревами

Садіння помідорів під деревами заважатиме потраплянню сонця на рослини, а також піддаватиме їх впливу будь-чого, що падає з гілок, включно із пташиним послідом. Зрештою, це призводить до поганого плодоношення зі збільшенням ризику ураження шкідниками або фізичних пошкоджень. Не кажучи вже про те, що висадження розсади занадто близько до дерев чорного волоського горіха, які виділяють юглон, найімовірніше, призведе до загибелі рослин, оскільки він токсичний для помідорів.