Не садіть їх з помідорами: 8 поганих сусідів, які можуть зіпсувати ваш урожай

Помідори / © Associated Press

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Рослини-компаньйони можуть бути дуже корисними одні одній, але перед тим, як сформувати пари, дізнайтеся, чи вони справді будуть добре рости разом.

Насадження-компаньйон — це практика стратегічного розміщення певних рослин поруч одна з одною в саду, щоб принести користь одній або обом. Це давня техніка, яка використовується тисячоліттями, але в останні покоління її використання зменшилося.

Використання гарних рослин-компаньйонів для помідорів — це чудовий спосіб оптимізувати їхнє здоров’я та ріст, але все може піти не так, якщо ви оберете неправильних партнерів. Знати, що не садити з помідорами, навіть важливіше, ніж знати, які рослини корисні. GardeningKnowHow склав список небажаного сусідства для ваших томатів.

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Які переваги має посадка рослин-компаньйонів

Ретельна посадка рослин-компаньйонів є важливою та пропонує кілька переваг:

Відлякування садових шкідників

Приваблення корисних комах, таких як запилювачі або паразитичні оси-шкідники

Забезпечення тіні

Підтримка витких та кучерявих рослин

Покращення здоров’я та родючості ґрунту

Придушення бур’янів

Ефективніше використання садового простору для вирощування більшої кількості рослин

Покращення смаку

Гарні рослини-компаньйони для помідорів

Помідори мають багато корисних рослин-компаньйонів, що дає вам безліч варіантів. Ідеальні трави для посадки з помідорами включають базилік. Він має потужний аромат, який відлякує певних шкідливих шкідників від рослин помідорів. До них належать попелиця, томатні рогові черви та білокрилки. Крім того, вирощування базиліка з помідорами пропонує ідеальне поєднання смаків для безлічі страв.

Спробуйте також вирощувати цибулю-шніт з помідорами. Ця смачна трава чудово доповнює страви з помідорів, але в саду вона також корисна для відлякування попелиць, павутинних кліщів та нематод. Коли вони цвітуть, ваша цибуля-шніт приваблюватиме різних комах, корисних для ваших помідорів, включаючи метеликів та бджіл.

Морква — одні з найкращих овочевих компаньйонів для помідорів. Вирощуйте її між рядами помідорів, щоб розпушити та аерувати ґрунт. Це покращує здоров’я коренів у рослин помідорів та допомагає їм рости сильнішими. Вирощуючи моркву між помідорами, ви також можете ефективніше використовувати простір та збільшити врожай овочів.

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Нарешті, є кілька чудових квітів, які можна посадити разом з помідорами. Спробуйте вирощувати настурції, щоб вони служили пасткою для шкідників, таких як гусениці капустяної молі, білокрилки та попелиці, а також щоб приваблювати журчалок, які живляться попелицею. Як виткі рослини настурції також забезпечують живий ґрунтопокривний покрив для придушення бур’янів та утримання вологи.

Що не можна садити з помідорами

Хоча рослини помідорів отримують користь від багатьох хороших компаній, у них також є погані компаньйони. Уникайте деяких поширених помилок під час садіння овочів-компаньйонів, ніколи не вирощуючи ці рослини поруч із помідорами.

Капустяні. Ці рослини рослини погано поєднуються з помідорами. До них належать капуста, цвітна капуста, броколі, брюссельська капуста, кале та кольрабі. Ці рослини, зазвичай витісняють помідори та виграють битву за поживні речовини в ґрунті. Це може призвести до того, що рослини помідорів залишаться низькорослими та слабкими, або вони можуть не мати пуп’янків чи плодів.

Кукурудза. Як і хрестоцвітні та помідори, кукурудза вибаглива. Вона конкуруватиме з сусідніми помідорами за поживні речовини в ґрунті. Крім того, кукурудза виростає дуже високою та затінює рослини навколо неї. Помідори найкраще ростуть на повному сонці, тому будь-яка тінь від кукурудзи буде шкідливою для їхнього росту та плодоношення. Якщо цих причин було недостатньо, кукурудзяний вушник — це шкідник, який харчується як рослинами помідорів, так і кукурудзою. Спільне вирощування цих рослин може призвести до руйнівного зараження.

Фенхель . Відомо, що цей смачний овоч і трава зменшують ріст рослин томатів поблизу. Фенхель має подібний вплив на рослини томатів, як і капустяні. Крім того, рослини можуть виростати досить високими, затінюючи помідори. Не тільки помідори страждають від фенхелю. Ця рослина має мало друзів на городній ділянці, і найкраще вирощувати її на окремій грядці або в контейнері, подалі від інших овочів.

Баклажани. Помідори та баклажани є пасльоновими, тому вони мають схожі вимоги до вирощування. Але це не робить їх гарними компаньйонами. Вони мають схожих шкідників та вразливість до хвороб, що робить небажаною посадку їх разом. До того ж це збільшує ризик розвитку такої проблеми, як фітофтороз помідорів. Крім того, помідори можуть бути шкідливими для баклажанів, оскільки вони виростають вищими та затінюють їх.

Картопля. Картопля також є пасльоновим, тому існують подібні проблеми з садінням її поруч із помідорами, як і з баклажанами. Найголовніше, що картопля та помідори мають спільний ризик зараження хворобами та шкідниками. Спільне садіння робить обидві рослини вразливішими. Ще одна проблема полягає в тому, що викопування картоплі може потенційно пошкодити коріння рослин помідорів.

Кріп. На ранній стадії росту кріп може бути корисним для помідорів, відлякуючи попелицю своїм запахом. Попелиця — це дрібні шкідники, які вражають рослини помідорів. Однак, коли кріп виростає більшим і досягає зрілості, він насправді може зупинити ріст рослин помідорів, витісняючи їх і забираючи поживні речовини з ґрунту. Доросла рослина кропу також може пошкодити коріння рослин помідорів, що ростуть поруч.

Розмарин. Багато трав є добрими компаньйонами для помідорів, але розмарин не є однією з них. Він може перевершити помідори в конкуренції за поживні речовини в ґрунті. Розмарин також потребує різних умов вирощування, а це означає, що одна рослина постраждає, якщо росте в умовах, більш сприятливих для іншої.

Волоські горіхи. Якщо у вашому дворі є волоський горіх, уникайте садіння помідорів поруч із ним. Волоські дерева, особливо чорні, виділяють у ґрунт хімічну речовину під назвою юглон. Він шкідливий для здоров’я та росту деяких рослин, включаючи помідори. Якщо ваш простір обмежений, ви можете вирощувати помідори на піднятій грядці поблизу волоських дерев. Тільки будьте обережними, щоб видалити з грядки опале листя та шкаралупу волоських горіхів, яка також містить юглон.

Супутні насадження — це розумний спосіб садівництва. Якщо ви любите свіжі літні помідори, використовуйте корисні рослини-компаньйони поруч зі своїми рослинами, щоб оптимізувати ріст і здоров’я, та уникайте поганих.

Дата публікації 13:03, 03.09.23 Кількість переглядів 32 Як пришвидшити дозрівання томатів — Сніданок на дачі